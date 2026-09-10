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Киноафиша Про жизнь С первым морозом беру 3 бруска дегтярного мыла и не маюсь, как городские: совет деревенского деда — на даче спокойно до апреля

С первым морозом беру 3 бруска дегтярного мыла и не маюсь, как городские: совет деревенского деда — на даче спокойно до апреля

Проверено редакцией
С первым морозом беру 3 бруска дегтярного мыла и не маюсь, как городские: совет деревенского деда — на даче спокойно до апреля

Осенью мыши быстро находят самые удобные места для зимовки — пустую дачу, кладовку или погреб. Особенно если внутри остались крупы, семечки и другие запасы. Вместо яда можно устроить им неприятный пахучий барьер из обычного дегтярного мыла.

Три бруска режу на кубики

Мыло нарезаю небольшими кусочками и раскладываю на крышках или картоне там, где мыши чаще всего проходят: возле труб, плинтусов, за холодильником, под шкафами, около двери и входа в погреб.

С первым морозом беру 3 бруска дегтярного мыла и не маюсь, как городские: совет деревенского деда — на даче спокойно до апреля

Запах у дегтярного мыла резкий, поэтому такие маршруты становятся для грызунов менее привлекательными. Если спустя время аромат ослаб, поверхность кусочка можно немного поскрести ножом — запах снова станет сильнее.

Само мыло не стоит оставлять рядом с продуктами и там, где до него доберутся дети или домашние животные.

Но есть один приём важнее мыла

Если в доме осталась еда и открытые щели, одним запахом мышей не остановить. Крупы и семечки лучше убрать в банки с плотными крышками, крошки собрать, мусор вынести.

С первым морозом беру 3 бруска дегтярного мыла и не маюсь, как городские: совет деревенского деда — на даче спокойно до апреля

Особенно внимательно проверяю места возле труб и дверей. Мыши пролезают в отверстия примерно от 6 мм, поэтому мелкие щели лучше закрывать металлической сеткой или стальной ватой и фиксировать герметиком. Одна монтажная пена слабее — её могут прогрызть за 5 минут.

Тогда дегтярное мыло работает уже как дополнительная защита, а не единственная надежда на спокойную зиму. Ждать ли раннего снега и затяжных дождей, станет ясно 9 сентября: разбираемся по старым приметам.

Фото: Шедеврум
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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