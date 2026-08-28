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Киноафиша Про жизнь Мыло — лучше любого розжига: вот как разжечь даже сырые дрова 

Мыло — лучше любого розжига: вот как разжечь даже сырые дрова 

Проверено редакцией
Мыло — лучше любого розжига: вот как разжечь даже сырые дрова

Сейчас как раз погода начнет портиться, а посиделки у окна никто не отменял. 

После дождя развести костер или мангал бывает непросто: сверху поленья выглядят сухими, а внутри древесина уже успела набрать влагу. Лить на нее бензин или другие автомобильные жидкости — плохая идея. Пары легко вспыхивают, а пламя может неожиданно перекинуться на руки, одежду или емкость с топливом.

Гораздо безопаснее подготовить простой долгоиграющий розжиг заранее.

Картон и обычный воск

Для домашней заготовки подойдут кусочки сухого гофрокартона или бумажные яичные лотки и немного свечного воска.

Картон нарезают небольшими фрагментами, а затем пропитывают расплавленным воском. После застывания получаются компактные брикеты, которые удобно брать на дачу, рыбалку или пикник.

Воск замедляет сгорание бумаги, поэтому такой розжиг дает устойчивое пламя дольше, чем обычная газета.

Как разжечь сырые дрова

Сначала стоит найти самые сухие щепки — часто их можно получить, расколов полено и добравшись до древесины внутри.

Рядом укладывают мелкие веточки, затем более крупные щепки и только после этого основные дрова. В центр помещают восковой розжиг и поджигают.

Главное — не заваливать огонь сразу толстыми поленьями. Небольшому пламени сначала нужно дать хорошо разгореться.

Что взять с собой на природу

Еще проще использовать готовые твердые кубики или брикеты для розжига, предназначенные именно для мангалов и костров. Они удобнее жидких средств: не проливаются, занимают мало места и позволяют точнее контролировать количество.

А бензин, растворители и другие легковоспламеняющиеся автомобильные жидкости для розжига лучше вообще не использовать — небольшая экономия здесь не стоит риска ожога или пожара.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT
Ксения Беловицкая
Ксения Беловицкая
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