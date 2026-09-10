Можно ли одновременно включать Wi-Fi и мобильный интернет: запомните раз и навсегда

Наверняка вы замечали на смартфоне сразу два активных значка: Wi-Fi и мобильная сеть. Многие в такой ситуации первым делом отключают мобильный интернет, опасаясь лишнего расхода трафика или быстрой разрядки аккумулятора. Но делать это каждый раз вовсе не обязательно.

Большинство современных смартфонов без проблем поддерживают одновременное подключение к Wi-Fi и сотовой сети. Обычно для передачи данных устройство выбирает Wi-Fi, а мобильный интернет оставляет доступным как запасной вариант.

Поэтому постоянно переключаться между двумя соединениями тоже нет необходимости. Например, если вы выйдете из дома, Wi-Fi постепенно ослабеет и исчезнет, а смартфон сможет автоматически продолжить работу через мобильную сеть.

Это особенно удобно, когда вы слушаете музыку, смотрите видео или ведёте разговор в интернете и не хотите вручную менять подключение.

При этом полностью забывать о настройках не стоит. На некоторых устройствах есть функции с названиями вроде «Помощник Wi-Fi», «Переключение на мобильные данные» или похожими. Они позволяют телефону самостоятельно переходить на сотовую сеть, если сигнал Wi-Fi становится слишком слабым.