Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Про жизнь Можно ли одновременно включать Wi-Fi и мобильный интернет: запомните раз и навсегда

Можно ли одновременно включать Wi-Fi и мобильный интернет: запомните раз и навсегда

Проверено редакцией
Можно ли одновременно включать Wi-Fi и мобильный интернет: запомните раз и навсегда

С этой ситуацией связано немало заблуждений.

Наверняка вы замечали на смартфоне сразу два активных значка: Wi-Fi и мобильная сеть. Многие в такой ситуации первым делом отключают мобильный интернет, опасаясь лишнего расхода трафика или быстрой разрядки аккумулятора. Но делать это каждый раз вовсе не обязательно.

Большинство современных смартфонов без проблем поддерживают одновременное подключение к Wi-Fi и сотовой сети. Обычно для передачи данных устройство выбирает Wi-Fi, а мобильный интернет оставляет доступным как запасной вариант.

Поэтому постоянно переключаться между двумя соединениями тоже нет необходимости. Например, если вы выйдете из дома, Wi-Fi постепенно ослабеет и исчезнет, а смартфон сможет автоматически продолжить работу через мобильную сеть.

Это особенно удобно, когда вы слушаете музыку, смотрите видео или ведёте разговор в интернете и не хотите вручную менять подключение.

При этом полностью забывать о настройках не стоит. На некоторых устройствах есть функции с названиями вроде «Помощник Wi-Fi», «Переключение на мобильные данные» или похожими. Они позволяют телефону самостоятельно переходить на сотовую сеть, если сигнал Wi-Fi становится слишком слабым.

Фото: ChatGPT
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Больше не выкидываю деньги на дорогой кофе: покупаю за копейки в «Пятерочке» эти банки — и дома аромат как в кофейне Больше не выкидываю деньги на дорогой кофе: покупаю за копейки в «Пятерочке» эти банки — и дома аромат как в кофейне Читать дальше 11 сентября 2026
С осени до зимы скупаю бахилы пачками: в декабре на ноги почти не надеваю, зато дома заменяют мне 9 вещей С осени до зимы скупаю бахилы пачками: в декабре на ноги почти не надеваю, зато дома заменяют мне 9 вещей Читать дальше 11 сентября 2026
Делаю дома японский маникюр обычной зубной пастой и губкой: спустя 2 минуты результат как в салоне Делаю дома японский маникюр обычной зубной пастой и губкой: спустя 2 минуты результат как в салоне Читать дальше 11 сентября 2026
Не выбрасывайте старые ящики и ковры: из них можно сделать удобную дорожку для дачи Не выбрасывайте старые ящики и ковры: из них можно сделать удобную дорожку для дачи Читать дальше 11 сентября 2026
Белые грибы ищут по правилу трех деревьев: этот способ помогает не прочесывать весь лес Белые грибы ищут по правилу трех деревьев: этот способ помогает не прочесывать весь лес Читать дальше 10 сентября 2026
2-3 капли на ватный диск — и куртка чистая как из магазина: в машинке стирать не нужно 2-3 капли на ватный диск — и куртка чистая как из магазина: в машинке стирать не нужно Читать дальше 10 сентября 2026
Ходить в туалет на обычный унитаз больше не в моде: новый тренд скоро дойдет и до нас Ходить в туалет на обычный унитаз больше не в моде: новый тренд скоро дойдет и до нас Читать дальше 10 сентября 2026
Кладу в холодильник обычную губку для посуды — и бед не знаю: результат виден уже к утру Кладу в холодильник обычную губку для посуды — и бед не знаю: результат виден уже к утру Читать дальше 10 сентября 2026
Допиваю чай – вешаю чайный пакетик на дверную ручку: сперва смеялась, но результат шикарный Допиваю чай – вешаю чайный пакетик на дверную ручку: сперва смеялась, но результат шикарный Читать дальше 10 сентября 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше