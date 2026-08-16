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Киноафиша Про жизнь Колхозница или городская богема? Этот тест из 7 вопросов раскусит даже тех, кто хорошо притворяется (тест)

Колхозница или городская богема? Этот тест из 7 вопросов раскусит даже тех, кто хорошо притворяется (тест)

Проверено редакцией
Колхозница или городская богема? Этот тест из 7 вопросов раскусит даже тех, кто хорошо притворяется (тест)

Неважно, как вы живете. Главное, что внутри вас. 

Вы когда-нибудь задумывались, кто вы на самом деле? Нет, не по паспорту и не по профессии, а по духу. Есть люди, которые чувствуют себя как рыба в воде в шумных кофейнях, на выставках и в окружении творческих личностей.

А есть те, кому комфортнее в резиновых сапогах, с лейкой в руках и видом на бескрайнее поле. И, казалось бы, вы точно знаете, к какому лагерю относитесь. Но я готова поспорить: этот тест может вас удивить.

Городская богема или колхозница? Это не про стиль одежды и не про место жительства. Это про то, что у вас внутри. Любите ли вы тишину или не представляете жизни без городского шума? Тянет ли вас на природу или в галереи? Готовы ли вы к спонтанным авантюрам или предпочитаете стабильность и уют?

Всего 7 вопросов — и вы узнаете, кто на самом деле прячется за вашей повседневной жизнью. Приготовьтесь, возможно, ответ вас удивит. Или, наоборот, подтвердит то, что вы всегда подозревали. Давайте проверим?

Фото: изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT
Ксения Беловицкая
Ксения Беловицкая
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