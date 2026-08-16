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Киноафиша Про жизнь  «И тебя вылечат… и меня вылечат», но сначала узнаем, какой диагноз поставил бы вам Фрейд: тест из 6 вопросов

 «И тебя вылечат… и меня вылечат», но сначала узнаем, какой диагноз поставил бы вам Фрейд: тест из 6 вопросов

Проверено редакцией
«И тебя вылечат… и меня вылечат», но сначала узнаем, какой диагноз поставил бы вам Фрейд: тест из 6 вопросов

Этот тест как бесплатный прием у психотерапевта. 

Вы когда-нибудь задумывались, что сказал бы о вас знаменитый отец психоанализа, если бы встретил вас в своей венской клинике? Фрейд, как известно, видел скрытые смыслы даже в случайных оговорках и снах. Он утверждал, что за каждым нашим действием стоит что-то, что мы прячем даже от себя. И если бы он провёл с вами всего один сеанс — какие тайны он бы раскопал?

В этом тесте мы собрали 6 вопросов, которые помогут заглянуть в ваше подсознание и с юмором взглянуть на то, что обычно остаётся скрытым. Не относитесь к этому серьёзно, но и не отмахивайтесь. Отвечайте честно — и узнайте, какой «диагноз» поставил бы вам сам Зигмунд Фрейд.

Готовы заглянуть в глубины своей психики? Тогда вперёд. Но предупреждаю: ответ может оказаться неожиданным.

Фото: изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT
Ксения Беловицкая
Ксения Беловицкая
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