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Киноафиша Про жизнь Этот тест точнее сонников Фрейда и Миллера: что о вас говорят ваши сны? Ответьте на 7 вопросов и узнаете

Этот тест точнее сонников Фрейда и Миллера: что о вас говорят ваши сны? Ответьте на 7 вопросов и узнаете

Проверено редакцией
Этот тест точнее сонников Фрейда и Миллера: что о вас говорят ваши сны? Ответьте на 7 вопросов и узнаете

Возможно, вы сами не понимаете, что с вами происходит. 

Я никогда не верила, что сны — просто хаотичный набор картинок. Слишком уж часто они попадают в точку: приснится старый друг — и на следующий день он вдруг звонит. Или видишь во сне провал на экзамене — и просыпаешься в холодном поту, хотя школу закончила десять лет назад.

Учёные говорят, что сны — это язык нашего подсознания. Оно не умеет врать и не пытается нас успокоить. Оно просто показывает то, что мы прячем от себя в реальной жизни.

Этот тест не про толкование снов по Фрейду или Миллеру. Он про то, что ваши сны говорят о вас. О ваших страхах, желаниях, скрытых талантах и даже о том, как вы принимаете решения.

Всего 7 вопросов — и я помогу вам расшифровать то, что вы видите ночью. Возможно, ответ вас удивит. А может, подтвердит то, что вы всегда подозревали. Главное — отвечайте честно, не придумывайте. Сны ведь не врут. Готовы заглянуть в своё подсознание?

Фото: изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT
Ксения Беловицкая
Ксения Беловицкая
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