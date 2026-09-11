Делаю дома японский маникюр обычной зубной пастой и губкой: спустя 2 минуты результат как в салоне

И к мастеру идти не придется.

Гладкие блестящие ногти без прозрачного лака можно получить с помощью простой полировки. В домашнем варианте, который сравнивают с эффектом японского маникюра, используют отбеливающую зубную пасту и новую кухонную губку.

Зачем нужна зубная паста

В составе отбеливающих паст есть мелкие абразивные частицы. На ногтевой пластине они работают как очень мягкая полировка: помогают убрать поверхностную тусклость и сделать ноготь визуально более гладким.

Губку нужно брать только новую, без следов жира и моющих средств. Паста нужна самая обычная — без цветных полосок, крупных частиц и гелевых включений.

Лайфхак: достаточно горошины пасты на все ногти. Чем больше средства, тем сильнее эффект не станет.

Как сделать полировку

Сначала снимите покрытие и убедитесь, что ногти полностью сухие. Нанесите немного пасты на губку и мягкими круговыми движениями обработайте каждый ноготь около 30 секунд, практически без нажима.

После процедуры руки хорошо промойте водой. На кутикулу и ногтевую пластину нанесите несколько капель миндального, репейного или специального масла.

Лайфхак: не полируйте ногти сразу после ванны или душа. Размокшая пластина становится мягче и легче повреждается.

Какой будет результат

Ногти начинают сильнее отражать свет и выглядят так, словно на них нанесли тонкий слой прозрачного покрытия. Такой блеск может сохраняться несколько дней.

При этом процедура даёт только внешний эффект и не лечит ломкость или расслоение. Если ногти тонкие или повреждённые, от дополнительной полировки лучше отказаться, а на здоровых повторять её стоит не чаще раза в 7–10 дней.

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