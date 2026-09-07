Больше не верю народным приметам: когда на самом деле ждать бабье лето в 2026 году

Сентябрь приносит не только первые прохладные дни, но и приятные погодные передышки. Одна из самых известных — бабье лето, когда после похолодания на несколько дней возвращаются солнце, сухая погода и относительное тепло. Разберёмся, откуда появилось это название, когда подобный период ожидается в 2026 году и насколько точны народные наблюдения.

Что называют бабьим летом

Обычно бабье лето приходит после первой заметной волны холода в конце августа или начале сентября. После прохождения холодного фронта устанавливается антициклон, который ослабляет влияние дождливых циклонов. В результате несколько дней подряд могут сохраняться ясное небо, небольшое количество осадков и комфортная для осени температура.

Фиксированной даты у этого периода нет. Его начало и продолжительность каждый год зависят от конкретной погодной обстановки.

Каким будет сентябрь 2026 года

Согласно сезонному прогнозу Гидрометцентра, заметное потепление ожидается во второй декаде сентября, хотя в разных регионах ситуация будет отличаться.

В Центральной России в начале осени возможна температура до +24 °C. На Урале и в Западной Сибири похолодание способно начаться раньше, а на Дальнем Востоке ухудшение погоды синоптики ожидают уже в первые дни сентября.

При этом тёплый период не исключает резких перемен: в отдельных районах возможны ливни, сильный ветер и быстрые перепады температуры. Поэтому ориентироваться стоит прежде всего на актуальный прогноз.

Верить ли приметам

Наши предки пытались заранее определить погоду по природным признакам. Например, большое количество паутины и активность кузнечиков связывали с продолжительным теплом, а ранний перелёт журавлей — с приближением холодов.

Такие наблюдения основаны на многолетнем опыте, однако современной заменой метеопрогнозу они быть не могут. Изменения климата влияют на привычные сезонные процессы, поэтому многие старые закономерности сегодня работают менее точно.

Синоптики делают прогнозы на основе движения воздушных масс, распределения атмосферного давления и общей циркуляции атмосферы. Именно эти показатели позволяют определить вероятность формирования антициклона и возвращения лета, хоть и ненадолго.