2 капли на ватный диск и пуховик снова чистый: не отправляю его в стирку каждый раз

Осенью и зимой верхняя одежда быстро теряет аккуратный вид: на ткани остаются следы тонального крема, пыль и жир от рук. При этом ради одного небольшого пятна вовсе не обязательно полностью стирать пуховик.

Локальная чистка

Для быстрой обработки понадобится ватный диск и небольшое количество мицеллярной воды. В составе средства не должно быть масел и отбеливающих веществ. Сначала стоит нанести средство на участок, который не бросается в глаза, и проверить тем самым «реакцию ткани».

Затем слегка увлажняем диск и осторожно обрабатываем испачканное место. Особое внимание стоит уделить воротнику, манжетам, участкам возле карманов и подбородка, где чаще всего остаются следы косметики.

Сильного трения лучше избегать. Загрязнение можно аккуратно протирать несколько раз, а засохшее пятно — ненадолго накрыть влажным диском. После этого участок промокают уже чистым диском.

Сушка

После обработки пуховик развешивают на плечиках и оставляют в хорошо проветриваемом помещении. Ускорять процесс с помощью батареи или фена не стоит: высокая температура может негативно повлиять на материал и утеплитель.

Небольшой влажный участок обычно высыхает примерно за 20–30 минут.

Такой вариант подходит для лёгких и свежих загрязнений, когда нужно быстро привести вещь в порядок. С серьёзными пятнами он не справится, поэтому в таких случаях потребуется полноценная стирка или химчистка.