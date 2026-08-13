Биссектриса — это такая крыса, а здесь вас ждет 8 вопросов из школьной программы: даже отличники могут завалить тест

Кажется, что школьные знания мы помним вечно. Таблица умножения, столицы государств, даты великих сражений — всё это когда-то было выучено назубок. Но сколько из этого осталось в голове через 5, 10, 20 лет? Мы уверены, что помним всё, но на практике часто спотыкаемся на простых вещах.

В этом тесте вас ждёт 8 вопросов из разных школьных предметов: математика, история, география, русский язык. Ничего заумного — только то, что проходят в обычной школе.

Проверьте себя: вы действительно помните то, что когда-то знали на «отлично»? Или школьные годы прошли незаметно, оставив в памяти лишь обрывки формул и дат?

Ответьте на 8 вопросов и узнайте, заслуживаете ли вы пятёрку или пора садиться за парту. Готовы рискнуть?