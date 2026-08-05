Без соли и масла: японский способ варки риса, благодаря которому он получается рассыпчатым и в 2 раза вкуснее

Долгое время я считала, что рис — это продукт-загадка. То он разваривается в кашу, то становится резиновым, то слипается в один комок. Я перепробовала кучу рецептов, меняла сорта, считала миллилитры воды — результат был непредсказуемым. Однажды я наткнулась на японский способ приготовления, и он перевернул моё представление о рисе. Оказывается, всё дело не в сорте, а в технике.

Главная ошибка, которую я совершала годами

Я не промывала рис. Мне казалось, что производители и так его очистили. Но именно лишний крахмал делает рис липким. Японцы промывают его до тех пор, пока вода не становится кристально прозрачной. И они не жалеют на это время. А ещё я заливала слишком много воды и постоянно перемешивала рис во время варки — думала, что так он лучше пропарится. На самом деле я разрушала структуру зёрен.

Что я делаю теперь по-японски

Сначала я тщательно промываю рис — не меньше пяти раз, пока вода не становится абсолютно чистой. Затем замачиваю его на полчаса, чтобы зёрна набухли и впитали влагу. После этого заливаю водой в пропорции примерно 1:1,1 — или просто до первой фаланги указательного пальца, когда рис лежит ровным слоем. Это старый японский способ измерения, и он работает безошибочно.

Кастрюлю ставлю на сильный огонь без крышки, довожу до кипения. Как только вода закипела, уменьшаю огонь до минимума, накрываю крышкой и варю ровно 12 минут. И здесь главное — не открывать крышку, не мешать, не подглядывать. Рис готовится на пару. Затем выключаю плиту и оставляю его под крышкой ещё на 10 минут. За это время зёрна «доходят» и становятся идеальными.

Важное правило, которое я усвоила

Я больше никогда не добавляю соль или масло в воду для варки. В японской традиции рис едят с соевым соусом или приправами, поэтому соль в самом рисе не нужна. И я не перемешиваю его до конца настаивания, иначе нарушается структура зёрен. После того как рис постоял, я аккуратно разрыхляю его деревянной лопаткой.