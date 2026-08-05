Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Про жизнь Без соли и масла: японский способ варки риса, благодаря которому он получается рассыпчатым и в 2 раза вкуснее

Без соли и масла: японский способ варки риса, благодаря которому он получается рассыпчатым и в 2 раза вкуснее

Проверено редакцией
Без соли и масла: японский способ варки риса, благодаря которому он получается рассыпчатым и в 2 раза вкуснее

Есть 3 распространенных ошибки, которые допускают многие хозяйки. 

Долгое время я считала, что рис — это продукт-загадка. То он разваривается в кашу, то становится резиновым, то слипается в один комок. Я перепробовала кучу рецептов, меняла сорта, считала миллилитры воды — результат был непредсказуемым. Однажды я наткнулась на японский способ приготовления, и он перевернул моё представление о рисе. Оказывается, всё дело не в сорте, а в технике.

Главная ошибка, которую я совершала годами

Я не промывала рис. Мне казалось, что производители и так его очистили. Но именно лишний крахмал делает рис липким. Японцы промывают его до тех пор, пока вода не становится кристально прозрачной. И они не жалеют на это время. А ещё я заливала слишком много воды и постоянно перемешивала рис во время варки — думала, что так он лучше пропарится. На самом деле я разрушала структуру зёрен.

Что я делаю теперь по-японски

Сначала я тщательно промываю рис — не меньше пяти раз, пока вода не становится абсолютно чистой. Затем замачиваю его на полчаса, чтобы зёрна набухли и впитали влагу. После этого заливаю водой в пропорции примерно 1:1,1 — или просто до первой фаланги указательного пальца, когда рис лежит ровным слоем. Это старый японский способ измерения, и он работает безошибочно.

Кастрюлю ставлю на сильный огонь без крышки, довожу до кипения. Как только вода закипела, уменьшаю огонь до минимума, накрываю крышкой и варю ровно 12 минут. И здесь главное — не открывать крышку, не мешать, не подглядывать. Рис готовится на пару. Затем выключаю плиту и оставляю его под крышкой ещё на 10 минут. За это время зёрна «доходят» и становятся идеальными.

Важное правило, которое я усвоила

Я больше никогда не добавляю соль или масло в воду для варки. В японской традиции рис едят с соевым соусом или приправами, поэтому соль в самом рисе не нужна. И я не перемешиваю его до конца настаивания, иначе нарушается структура зёрен. После того как рис постоял, я аккуратно разрыхляю его деревянной лопаткой.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT
Ксения Беловицкая
Ксения Беловицкая
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Плацкарт РЖД изменится до неузнаваемости: вместо полок с соседями — закрытые капсулы Плацкарт РЖД изменится до неузнаваемости: вместо полок с соседями — закрытые капсулы Читать дальше 4 сентября 2026
Мастера уже давно перестали заливать столбы бетоном: теперь делаю так, и весной забор не «гуляет» Мастера уже давно перестали заливать столбы бетоном: теперь делаю так, и весной забор не «гуляет» Читать дальше 3 сентября 2026
100 грамм сливочного масла и 200 грамм творога: по этому рецепту сочники всегда будут таять во рту 100 грамм сливочного масла и 200 грамм творога: по этому рецепту сочники всегда будут таять во рту Читать дальше 3 сентября 2026
Забудьте про хлебницу или пакет: как хранить хлеб, чтобы он оставался мягким несколько дней — так делают единицы Забудьте про хлебницу или пакет: как хранить хлеб, чтобы он оставался мягким несколько дней — так делают единицы Читать дальше 3 сентября 2026
Всего одна чайная ложка в воду — и окна будут сверкать до зимы: никакой дождь им не страшен Всего одна чайная ложка в воду — и окна будут сверкать до зимы: никакой дождь им не страшен Читать дальше 2 сентября 2026
Скупаю шиншилловые коврики из Kari за копейки, но на пол не стелю: нашла простой трюк для дизайнерского интерьера Скупаю шиншилловые коврики из Kari за копейки, но на пол не стелю: нашла простой трюк для дизайнерского интерьера Читать дальше 2 сентября 2026
Урок математики: кто дружит с таблицей умножения — решит пример «(96−32):8+45:9» за минуту. А вы? Урок математики: кто дружит с таблицей умножения — решит пример «(96−32):8+45:9» за минуту. А вы? Читать дальше 1 сентября 2026
Не в чулке и не в подвале: как хранить чеснок? Спустя год он как с грядки Не в чулке и не в подвале: как хранить чеснок? Спустя год он как с грядки Читать дальше 1 сентября 2026
Зачем кидать в унитаз зубчик чеснока: запомните и расскажите родным Зачем кидать в унитаз зубчик чеснока: запомните и расскажите родным Читать дальше 1 сентября 2026
Хозяйственное мыло скупаю пачками: смешиваю с марганцовкой и получаю чудо-раствор — так делают опытные хозяйки Хозяйственное мыло скупаю пачками: смешиваю с марганцовкой и получаю чудо-раствор — так делают опытные хозяйки Читать дальше 31 августа 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше