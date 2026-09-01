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Киноафиша Фильмы Почтальон победы Расписание Почтальон победы (2026) в Кызылорде на сегодня

Расписание Почтальон победы (2026) в Кызылорде на сегодня

Почтальон победы
Почтальон победы драма, военный, исторический 2026 / Россия / Казахстан / Беларусь
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Завтра 6 пн 7 вт 8 ср 9
Формат сеанса
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Расписание Почтальон победы в Кызылорде на 6 сентября 2026
Kinoplexx 8 Aray City Mall г. Кызылорда, ТРЦ Aray City Mall, ул. Назарбаева, 13а
2D, KZ
10:00 от 2500 ₸ 11:30 от 2500 ₸ 14:00 от 2900 ₸ 14:10 от 6000 ₸ 18:20 от 3300 ₸
2D, RU
16:10 от 2900 ₸
Left Cinema г. Кызылорда, мкр-н Левый берег, строение 7
2D
15:45 от 1500 ₸ 17:25 от 1500 ₸ 22:15 от 1800 ₸
Жібек жолы 3D г. Кызылорда, ул. Байтурсынова, 49, ТРЦ «Жібек жолы», 3 этаж
2D, KZ
11:50 от 2700 ₸ 11:55 от 1200 ₸ 18:35 от 3500 ₸ 18:40 от 3500 ₸ 21:55 от 2200 ₸ 22:20 от 3500 ₸
2D, RU
17:15 от 3500 ₸
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
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