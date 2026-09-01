Расписание Почтальон победы в Кызылорде на 6 сентября 2026 Kinoplexx 8 Aray City Mall г. Кызылорда, ТРЦ Aray City Mall, ул. Назарбаева, 13а 2D, KZ 10:00 от 2500 ₸ 11:30 от 2500 ₸ 14:00 от 2900 ₸ 14:10 от 6000 ₸ 18:20 от 3300 ₸ 2D, RU 16:10 от 2900 ₸ Left Cinema г. Кызылорда, мкр-н Левый берег, строение 7 2D 15:45 от 1500 ₸ 17:25 от 1500 ₸ 22:15 от 1800 ₸ Жібек жолы 3D г. Кызылорда, ул. Байтурсынова, 49, ТРЦ «Жібек жолы», 3 этаж 2D, KZ 11:50 от 2700 ₸ 11:55 от 1200 ₸ 18:35 от 3500 ₸ 18:40 от 3500 ₸ 21:55 от 2200 ₸ 22:20 от 3500 ₸ 2D, RU 17:15 от 3500 ₸