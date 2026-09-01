Showtimes for Pochtalon pobedy in Kyzylorda on 6 September 2026 Kinoplexx 8 Aray City Mall g. Kyzylorda, TRTs Aray City Mall, ul. Nazarbaeva, 13a 2D, KZ 10:00 from 2500 ₸ 11:30 from 2500 ₸ 14:00 from 2900 ₸ 14:10 from 6000 ₸ 18:20 from 3300 ₸ 2D, RU 16:10 from 2900 ₸ Left Cinema g. Kyzylorda, mkr-n Levyy bereg, stroenie 7 2D 15:45 from 1500 ₸ 17:25 from 1500 ₸ 22:15 from 1800 ₸ Zhіbek zholy 3D g. Kyzylorda, ul. Baytursynova, 49, TRTs «Zhіbek zholy», 3 etazh 2D, KZ 11:50 from 2700 ₸ 11:55 from 1200 ₸ 18:35 from 3500 ₸ 18:40 from 3500 ₸ 21:55 from 2200 ₸ 22:20 from 3500 ₸ 2D, RU 17:15 from 3500 ₸