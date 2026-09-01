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Kinoafisha Films Pochtalon pobedy Showtimes for Pochtalon pobedy (2026) in Kyzylorda today

Showtimes for Pochtalon pobedy (2026) in Kyzylorda today

Pochtalon pobedy
Pochtalon pobedy Drama, War, History 2026 / Russia / Kazakhstan / Belarus
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Tomorrow 6 Mon 7 Tue 8 Wed 9
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Showtimes for Pochtalon pobedy in Kyzylorda on 6 September 2026
Kinoplexx 8 Aray City Mall g. Kyzylorda, TRTs Aray City Mall, ul. Nazarbaeva, 13a
2D, KZ
10:00 from 2500 ₸ 11:30 from 2500 ₸ 14:00 from 2900 ₸ 14:10 from 6000 ₸ 18:20 from 3300 ₸
2D, RU
16:10 from 2900 ₸
Left Cinema g. Kyzylorda, mkr-n Levyy bereg, stroenie 7
2D
15:45 from 1500 ₸ 17:25 from 1500 ₸ 22:15 from 1800 ₸
Zhіbek zholy 3D g. Kyzylorda, ul. Baytursynova, 49, TRTs «Zhіbek zholy», 3 etazh
2D, KZ
11:50 from 2700 ₸ 11:55 from 1200 ₸ 18:35 from 3500 ₸ 18:40 from 3500 ₸ 21:55 from 2200 ₸ 22:20 from 3500 ₸
2D, RU
17:15 from 3500 ₸
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
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