Фильмы
Чарли чудо-пёс
Расписание сеансов Чарли чудо-пёс, 2026 в Косшы
Расписание сеансов Чарли чудо-пёс, 2026 в Косшы
Kinoplexx Kosshy
г. Косшы, ул. Республики, 11 (2 этаж)
2D, RU
11:00
от 2200 ₸
14:30
от 2600 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Құшақташы мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Акыркы дем
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
Көз тимесін
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
