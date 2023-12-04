Menu
User 4 December 2023, 20:05
Кассадағы қыздар өте нашар екен. Адамға жауап беру дегенді білмейді. 00:10 сеанска бос орындар болсада жоқ деп кіргізбеді
4 December 2023, 20:05 Reply
Dariga Jakenova 22 January 2024, 08:20
Кассадағы қыздар алдында клиент тұрғанын ұмытқан секілді, керсінше, артып қойған міндеті бар сияқты, дөрекі сөйлейді, қанша сыпайы сөйлесең де өзіңе қарап сыпайы сөйлемейді, Тон көтеріп қояды, бірақ есін жияды арасында. Оған да рақмет. Адамға қарауы да жап-жаман екен, аларып, тергеп тұрған секілді. Басыңнан аяғыңа дейін шолып шығады көзбен, өте нашар, өз өзін ұстауды білмейтін персонал!
22 January 2024, 08:20 Reply
Bibihadisha Anuar 18 February 2024, 20:53
19 на жездухага жок па расписание коринбей турго ханшайымда
18 February 2024, 20:53 Reply
nrsaa488 7 March 2024, 22:14
Vote
Круто
7 March 2024, 22:14 Reply
Rabina Belgibayeva 21 March 2024, 00:30
Vote
Почему фильм Приговор короткий,а хотя там написано 97минут,но мы увидели только 40 минут
Неге 40 минуты ғанс бар фильмның қалған сценалары жоқ😒
21 March 2024, 00:30 Reply
Myqty Jigit 19 October 2024, 18:51
Жастар нашарлап барады
19 October 2024, 18:51 Reply
User 21 December 2024, 21:07
Vote
невозможно купить билеты онлайн
21 December 2024, 21:07 Reply
