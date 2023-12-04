Меню
Киноафиша
Туркестан, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша Туркестана
Кинотеатры
Kinopark 4 Khanshaiym Plaza
Отзывы о кинотеатре Kinopark 4 Khanshaiym Plaza
Отзывы о кинотеатре Kinopark 4 Khanshaiym Plaza
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Отзывы о кинотеатре Kinopark 4 Khanshaiym Plaza
Вся информация о кинотеатре
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
User
4 декабря 2023, 20:05
Кассадағы қыздар өте нашар екен. Адамға жауап беру дегенді білмейді. 00:10 сеанска бос орындар болсада жоқ деп кіргізбеді
4 декабря 2023, 20:05
2
0
Ответить
Dariga Jakenova
22 января 2024, 08:20
Кассадағы қыздар алдында клиент тұрғанын ұмытқан секілді, керсінше, артып қойған міндеті бар сияқты, дөрекі сөйлейді, қанша сыпайы сөйлесең де өзіңе қарап сыпайы сөйлемейді, Тон көтеріп қояды, бірақ есін жияды арасында. Оған да рақмет. Адамға қарауы да жап-жаман екен, аларып, тергеп тұрған секілді. Басыңнан аяғыңа дейін шолып шығады көзбен, өте нашар, өз өзін ұстауды білмейтін персонал!
22 января 2024, 08:20
1
0
Ответить
Bibihadisha Anuar
18 февраля 2024, 20:53
19 на жездухага жок па расписание коринбей турго ханшайымда
18 февраля 2024, 20:53
0
0
Ответить
nrsaa488
7 марта 2024, 22:14
Оценка
Круто
7 марта 2024, 22:14
0
0
Ответить
Rabina Belgibayeva
21 марта 2024, 00:30
Оценка
Почему фильм Приговор короткий,а хотя там написано 97минут,но мы увидели только 40 минут
Неге 40 минуты ғанс бар фильмның қалған сценалары жоқ😒
21 марта 2024, 00:30
0
0
Ответить
Myqty Jigit
19 октября 2024, 18:51
Жастар нашарлап барады
19 октября 2024, 18:51
0
0
Ответить
User
21 декабря 2024, 21:07
Оценка
невозможно купить билеты онлайн
21 декабря 2024, 21:07
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Prime Cinema
6 комментариев
В прокате
Премьеры
Онлайн
Qaitadan
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Джунглилау
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Таинственная девушка
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Агент & Irbis
Отзывы
2025, Казахстан, комедия, боевик
Аменгер
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
Большое смелое красивое путешествие
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, драма, фэнтези, мелодрама
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Сытый и голодный
Отзывы
2025, Казахстан, драма, комедия, фэнтези
Жабайы
Отзывы
2025, Казахстан, семейный
Немолодые молодожены
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Тот самый
Отзывы
2025, США, ужасы, спорт
Критики поставили максимальный балл, а вы о них даже не слышали: 7 сериалов, которые точно стоит заценить
«Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
Больше никаких загадок: в каком году происходят события «Чужой: Земля» — и почему до Рипли остается всего два шага
Внимательные зрители заметили, что у Саурона в прологе «Властелина колец» есть кинжал: что он значит на самом деле?
Новая «Нарния» для Netflix собрала невероятный каст: к Мэрил Стрип и Дэниэлу Крейгу присоединилась звезда «Андора», но кого же она сыграет?
Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667
Неге 40 минуты ғанс бар фильмның қалған сценалары жоқ😒
Авторизация по e-mail