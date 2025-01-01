Menu
Kinoafisha
Stepnogorsk, KZ
ENG
Русский
English
Search
Cancel
Log In
Registration
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Now Playing
Cinemas
New Releases
Trailers
Cinemas Nearby
All cinemas
Nearby
On map
Ratings
Find cinemas near you
Allow the browser to determine your location.
Determine Location
Your location:undetermined
Refresh
Step Cinema
g. Stepnogorsk, 6 mkr, TTs Sibir, zdanie 2, pomeshchenie №21
1.6 km
Grand 3D
g. Shchuchinsk, ul. Edomskogo, 21V
132 km
Arsenal
g. Astana, ul. Y. Altynsarin, 4
133 km
Arsenal 3D
g. Astana, ul. Y. Altynsarina, 4
133 km
Dostar Cinema
g. Astana, prospekt Nұrғisa Tіlendiev, zdanie 12
134 km
Aru Cinema
g. Astana, ul. Zhansugurova, 8/1, TRTs «Arujan», 3 etazh
135 km
Evraziya Cinema7
g. Astana, ul. Petrova, 24
136 km
Kinopark 6 Keruencity
g. Astana, TRTs Keruencity, 3 etazh, shossy Korgalzhyn
137 km
Open Sky cinema
g. Astana, ul. Sarayshyk, 13/6
138 km
Kinopark 8 IMAX Saryarka
g. Astana, TRTs Saryarka, 3 etazh, pr. Turan, 24
138 km
Paramount
g. Astana, ulitsa Kayyma Muhamedhanova, 6
139 km
Kinokontsertnyy zal «KazMedia Holl»
g. Astana, ul. Kunaeva 4
139 km
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree