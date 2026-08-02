Showtimes for Fuze in Shymkent on 2 August 2026 Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos g. Shymkent, pl. Al-Farabi, 3/1 2D 16:15 from 2600 ₸ 19:55 from 3000 ₸ 00:05 from 3000 ₸ Galaxy Cinema Shymkent g. Shymkent, prospekt Tauke hana, 330 2D 16:35 from 2100 ₸ 23:40 from 2300 ₸ Kinopark 4 Nauryz Park g. Shymkent, TRTs Nauryz Park, pr. Baydibek bi, 25 2D, RU 19:50 from 3200 ₸ 20:50 from 3200 ₸ 23:40 from 3200 ₸ 00:40 from 3200 ₸ Kinopark 5 Hyper House g. Shymkent, TRTs Hyper House, ul. Dulati, 202 2D, RU 15:00 from 2800 ₸ 16:00 from 2800 ₸ 19:10 from 3200 ₸ 20:10 from 3200 ₸ Kinopark 5 Mega Planet g. Shymkent, TRTs Mega Planet, pr. Tauke Hana, 13 2D, RU 19:00 from 3200 ₸ 20:00 from 3200 ₸ Kinoplexx 9 City Mall g. Shymkent, TRTs Shymkent City Mall, Baydibek bi, 362/7 2D, RU 17:50 from 4000 ₸ 18:50 from 4000 ₸ 23:30 from 4500 ₸ 00:30 from 4500 ₸ Pixel Cinema g. Shymkent, mkr. Nursat , pr. N. Nazarbaeva 177b 2D 13:40 from 3000 ₸ 15:45 from 3000 ₸ 17:55 from 3000 ₸ 19:20 from 3000 ₸ 21:35 from 3000 ₸ 23:50 from 3000 ₸