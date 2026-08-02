Menu
Русский English
Cancel
Kinoafisha Films Fuze Showtimes for Fuze (2025) in Shymkent today

Showtimes for Fuze (2025) in Shymkent today

Fuze
Fuze Action, Crime, Drama 2025 / Great Britain
Watch trailer
Tickets
All about film
Today 2 Tomorrow 3 Tue 4 Wed 5 Thu 6
Format
Group Screenings

Showtimes for Fuze in Shymkent on 2 August 2026
Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos g. Shymkent, pl. Al-Farabi, 3/1
2D
16:15 from 2600 ₸ 19:55 from 3000 ₸ 00:05 from 3000 ₸
Galaxy Cinema Shymkent g. Shymkent, ​prospekt Tauke hana, 330
2D
16:35 from 2100 ₸ 23:40 from 2300 ₸
Kinopark 4 Nauryz Park g. Shymkent, TRTs Nauryz Park, pr. Baydibek bi, 25
2D, RU
19:50 from 3200 ₸ 20:50 from 3200 ₸ 23:40 from 3200 ₸ 00:40 from 3200 ₸
Kinopark 5 Hyper House g. Shymkent, TRTs Hyper House, ul. Dulati, 202
2D, RU
15:00 from 2800 ₸ 16:00 from 2800 ₸ 19:10 from 3200 ₸ 20:10 from 3200 ₸
Kinopark 5 Mega Planet g. Shymkent, TRTs Mega Planet, pr. Tauke Hana, 13
2D, RU
19:00 from 3200 ₸ 20:00 from 3200 ₸
Kinoplexx 9 City Mall g. Shymkent, TRTs Shymkent City Mall, Baydibek bi, 362/7
2D, RU
17:50 from 4000 ₸ 18:50 from 4000 ₸ 23:30 from 4500 ₸ 00:30 from 4500 ₸
Pixel Cinema g. Shymkent, mkr. Nursat , pr. N. Nazarbaeva 177b
2D
13:40 from 3000 ₸ 15:45 from 3000 ₸ 17:55 from 3000 ₸ 19:20 from 3000 ₸ 21:35 from 3000 ₸ 23:50 from 3000 ₸
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more