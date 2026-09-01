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Kinoafisha Films The Summoning of Baby Blue Showtimes for The Summoning of Baby Blue (2025) in Almaty today

Showtimes for The Summoning of Baby Blue (2025) in Almaty today

The Summoning of Baby Blue
The Summoning of Baby Blue Horror 2025 / New Zealand
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Tomorrow 6 Mon 7 Tue 8 Wed 9
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Showtimes for The Summoning of Baby Blue in Almaty on 6 September 2026
Cinemax Dostyk Multiplex
Abaya
2D, RU
00:05 from
Halyk IMAX Kinopark 16 Almaty, Kuldzhinskiy trakt, 106 (2 etazh)
2D, RU
23:00 from 00:00 from
Kinoforum 10 (TRTs Forum) g. Almaty, ul. Seyfullina, 617, TRTs «Forum», 5-y etazh
2D, RU
11:40 from 23:45 from
Kinopark 11 Esentai IMAX
Baykonur
2D, RU
23:40 from 00:40 from
Kinoplexx 12 Alatau Plaza g. Almaty, ul. Yrysty, 46/4, TTs Alatau Plaza
2D, RU
23:40 from 00:40 from
Lumiera Cinema
Zhibek Zholy
2D, RU
23:45 from
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
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