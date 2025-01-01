Menu
Yunost 3D
g. Aktau, 11 mkrn, TTs «Yunost»
2.8 km
Kinoplexx Aktau
g. Aktau, 16 mkrn, TRK «Aktau»
4.1 km
Bayterek 3D cinema
g. Aktau, 27 mkrn, TRTs «Bayterek», 3-y etazh
4.5 km
GDK im. Abaya
g. Aktau, mkr. 4, d. 71
5.7 km
Zhalyn 3D
Fort-Shevchenko, ul. Baymaganbet Mayauly, stroenie 19
121 km
Kinoplexx Zhanaozen
g. Zhanaozen, TRK Zhanaozen, 5-y mikrorayon, 1
139 km
Zhalyn 3D Zhanaozen
g. Zhanaozen, TRK «Zhanaozen», 5 mkrn
140 km
Zhalyn 3D
g. Zhanaozen, 3A mkrn, zdanie kinoteatra «Zhalyn»
141 km
Ozen Cinema
g. Zhanaozen, mkrn Samal, 44, TRK «ZIBA»
141 km
Hayal Cinema
g. Derbent, ul. 3-go Internatsionala, 4a
294 km
CinemaHall Izerbash
g. Izberbash, ul. Gamidova, 61
294 km
Kinoteatr Novokayakent "Kayakent"
Novokayakent, ul. Dzhabrailova, d. 32a
295 km
