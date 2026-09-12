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Киноафиша Фильмы Надежда Расписание Надежда (2026) в Астане на сегодня

Расписание Надежда (2026) в Астане на сегодня

Надежда
Надежда В южнокорейской деревне появляется загадочный монстр, по следу которого идут полицейские и охотники боевик, ужасы, детектив 2026 / Южная Корея
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Расписание Надежда в Астане на 12 сентября 2026
Arsenal г. Астана, ул. Ы. Алтынсарин, 4
2D
10:25 от 2000 ₸ 13:30 от 2000 ₸ 16:35 от 2200 ₸ 19:40 от 2400 ₸ 21:35 от 2400 ₸ 22:45 от 2400 ₸
Chaplin Khan Shatyr г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж
2D, RU
11:15 от 2000 ₸ 14:30 от 3200 ₸ 18:20 от 4100 ₸ 21:30 от 4000 ₸
Chaplin MEGA Silk Way г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, RU
12:20 от 2500 ₸ 14:45 от 3000 ₸ 16:05 от 3000 ₸ 19:05 от 3800 ₸ 20:05 от 3800 ₸ 22:05 от 3800 ₸
Kinopark 6 Keruencity г. Астана, ТРЦ Keruencity, 3 этаж, шоссы Коргалжын
2D, RU
22:50 от 3500 ₸ 23:50 от 3500 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen г. Астана, ТРЦ Keruen, 4 этаж, ул. Достык, 9
2D, RU
11:10 от 2700 ₸
Арман 3D г. Астана, просп. Кабанбай Батыра, 21, ТРЦ «Азия парк»
2D
12:50 от 2000 ₸ 23:30 от 3200 ₸
Евразия Cinema7 г. Астана, ул. Петрова, 24
2D
21:05 от 3200 ₸
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
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