Расписание Надежда в Астане на 12 сентября 2026 Arsenal г. Астана, ул. Ы. Алтынсарин, 4 2D 10:25 от 2000 ₸ 13:30 от 2000 ₸ 16:35 от 2200 ₸ 19:40 от 2400 ₸ 21:35 от 2400 ₸ 22:45 от 2400 ₸ Chaplin Khan Shatyr г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж 2D, RU 11:15 от 2000 ₸ 14:30 от 3200 ₸ 18:20 от 4100 ₸ 21:30 от 4000 ₸ Chaplin MEGA Silk Way г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62 2D, RU 12:20 от 2500 ₸ 14:45 от 3000 ₸ 16:05 от 3000 ₸ 19:05 от 3800 ₸ 20:05 от 3800 ₸ 22:05 от 3800 ₸ Kinopark 6 Keruencity г. Астана, ТРЦ Keruencity, 3 этаж, шоссы Коргалжын 2D, RU 22:50 от 3500 ₸ 23:50 от 3500 ₸ Kinopark 7 IMAX Keruen г. Астана, ТРЦ Keruen, 4 этаж, ул. Достык, 9 2D, RU 11:10 от 2700 ₸ Арман 3D г. Астана, просп. Кабанбай Батыра, 21, ТРЦ «Азия парк» 2D 12:50 от 2000 ₸ 23:30 от 3200 ₸ Евразия Cinema7 г. Астана, ул. Петрова, 24 2D 21:05 от 3200 ₸