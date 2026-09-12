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Kinoafisha Films Hope Showtimes for Hope (2026) in Astana today

Showtimes for Hope (2026) in Astana today

Hope
Hope Action, Horror, Detective 2026 / South Korea
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Showtimes for Hope in Astana on 12 September 2026
Arman 3D g. Astana, prosp. Kabanbay Batyra, 21, TRTs «Aziya park»
2D
12:50 from 2000 ₸ 23:30 from 3200 ₸
Arsenal g. Astana, ul. Y. Altynsarin, 4
2D
10:25 from 2000 ₸ 13:30 from 2000 ₸ 16:35 from 2200 ₸ 19:40 from 2400 ₸ 21:35 from 2400 ₸ 22:45 from 2400 ₸
Chaplin Khan Shatyr g. Astana, prosp. Turan, 37, TRTs «Han Shatyr», 2 etazh
2D, RU
11:15 from 2000 ₸ 14:30 from 3200 ₸ 18:20 from 4100 ₸ 21:30 from 4000 ₸
Chaplin MEGA Silk Way g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62
2D, RU
12:20 from 2500 ₸ 14:45 from 3000 ₸ 16:05 from 3000 ₸ 19:05 from 3800 ₸ 20:05 from 3800 ₸ 22:05 from 3800 ₸
Evraziya Cinema7 g. Astana, ul. Petrova, 24
2D
21:05 from 3200 ₸
Kinopark 6 Keruencity g. Astana, TRTs Keruencity, 3 etazh, shossy Korgalzhyn
2D, RU
22:50 from 3500 ₸ 23:50 from 3500 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen g. Astana, TRTs Keruen, 4 etazh, ul. Dostyk, 9
2D, RU
11:10 from 2700 ₸
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
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