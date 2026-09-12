Showtimes for Hope in Astana on 12 September 2026 Arman 3D g. Astana, prosp. Kabanbay Batyra, 21, TRTs «Aziya park» 2D 12:50 from 2000 ₸ 23:30 from 3200 ₸ Arsenal g. Astana, ul. Y. Altynsarin, 4 2D 10:25 from 2000 ₸ 13:30 from 2000 ₸ 16:35 from 2200 ₸ 19:40 from 2400 ₸ 21:35 from 2400 ₸ 22:45 from 2400 ₸ Chaplin Khan Shatyr g. Astana, prosp. Turan, 37, TRTs «Han Shatyr», 2 etazh 2D, RU 11:15 from 2000 ₸ 14:30 from 3200 ₸ 18:20 from 4100 ₸ 21:30 from 4000 ₸ Chaplin MEGA Silk Way g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62 2D, RU 12:20 from 2500 ₸ 14:45 from 3000 ₸ 16:05 from 3000 ₸ 19:05 from 3800 ₸ 20:05 from 3800 ₸ 22:05 from 3800 ₸ Evraziya Cinema7 g. Astana, ul. Petrova, 24 2D 21:05 from 3200 ₸ Kinopark 6 Keruencity g. Astana, TRTs Keruencity, 3 etazh, shossy Korgalzhyn 2D, RU 22:50 from 3500 ₸ 23:50 from 3500 ₸ Kinopark 7 IMAX Keruen g. Astana, TRTs Keruen, 4 etazh, ul. Dostyk, 9 2D, RU 11:10 from 2700 ₸