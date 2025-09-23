Меню
Замена «Твин Пикс» от Netflix уже в топах на Rotten Tomatoes: критики называют сериал «сенсацией» и ставят 89%

23 сентября 2025 13:46
Кадр из сериала «Непослушные»

Премьера «Непослушных» состоится 25 сентября.

Любители жуткой атмосферы и загадок маленького городка в духе «Твин Пикс» могут ликовать. Netflix готовит премьеру мини-сериала, который можно будет посмотреть запоем.

Все серии «Непослушных» выйдут в конце сентября. Сейчас у проекта уже рейтинг одобрения критиков в 89% на Rotten Tomatoes.

Сюжет сериала «Непослушные»

Двое учеников академии для трудных подростков пытаются сбежать, но их ловят. Однако это не конец, а начало большого расследования. Вместо наказания им предлагают сотрудничество с полицией.

Объединившись с новым полицейским, эта непредсказуемая троица берется раскрыть самые темные тайны города. На протяжении 8 серий герои будут идти по следу заговоров, используя свои уличные навыки и нестандартное мышление.

Кадр из сериала «Непослушные»

Критика сериала «Непослушные»

Первоначальный рейтинг в 89% на Rotten Tomatoes основан пока всего на девяти рецензиях и, вероятно, будет колебаться по мере поступления новых отзывов критиков. Однако из всех рецензий только одна была отрицательной. В остальном, пользователи только хвалили проект.

«Не нажимайте кнопку воспроизведения, если не готовы посвятить 8 часов этому сенсационному сериалу», «Мини-сериал не боится вызывать беспокойство, не боится заставить смеяться и уж точно не боится заставить задуматься», «Атмосферная, смешивающая все жанры "поездка" на восемь эпизодов, которая настолько же тревожна, насколько и удивительно душевна», — пишут комментаторы.

В единственной негативной рецензии автор утверждает, что «Непослушные» проигрывают в сравнении с такими хитами, как «Твин Пикс» или «Оставленные». Составить собственное мнение можно будет совсем скоро: все восемь эпизодов выйдут на Netflix 25 сентября.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что в Советском Союзе был свой «Твин Пикс».

Фото: Кадры из сериала «Непослушные»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
