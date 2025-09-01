Меню
В советском союзе был свой «Твин Пикс» — и сняли его за два года до выхода сериала Линча

1 сентября 2025 12:19
Кадр из фильма «Воскресенье, половина седьмого» (1988)

О чём редкий мини-сериал «Воскресенье, половина седьмого».

Зрители называют «Воскресенье, половина седьмого» (1988) забытым шедевром советского телевидения.

Мини-сериал вышел за два года до культового «Твин Пикса» и неожиданно предвосхитил его атмосферу, интригу и психологическую глубину.

Мини-сериал на опережение времени

Проект снял Вадим Зобин по сценарию Анатолия Рыбакова, автора «Детей Арбата». Четыре серии длиной чуть больше четырёх часов — и ни минуты лишней.

Эпоха перестройки позволила отказаться от привычных советских штампов, и именно это сделало сериал уникальным. В каждой серии звучат Pink Floyd и Whitesnake — для 1988 года это было вызовом и знаком нового времени.

Кадр из фильма «Воскресенье, половина седьмого» (1988)

Сюжет, который держит интригу

Молодой юрист Сергей Крашенинников пытается раскрыть загадочную гибель девушки. Но чем дальше он погружается в расследование, тем больше запутывается: подростки, подруги погибшей, случайные прохожие — все лгут. Почему?

Здесь нет резких поворотов, но нарастающее напряжение работает сильнее любого шок-контента.

Атмосфера перестройки и скрытые смыслы

Вместо привычных пионеров и идеологических лозунгов — байкеры, ночные клубы и западная музыка. Советское кино на изломе эпохи вдруг становится неожиданно смелым.

Именно эта свобода делает мини-сериал похожим на «Твин Пикс» — нетипичный, загадочный, с атмосферой, в которой каждое слово и каждый взгляд имеют скрытый подтекст, пишет автор дзен-канала КиноНытик.

Почему стоит пересмотреть

«Воскресенье, половина седьмого» — это четыре часа напряжённого и тонкого советского детектива.

Скромный по форме мини-сериал создаёт ощущение редкого по настроению произведения. В нём есть всё: психологизм, интрига и дух перемен. Недаром зрители сравнивают его с «Твин Пиксом» — только снятым на пару лет раньше.

Фото: Кадр из фильма «Воскресенье, половина седьмого» (1988)
Анна Адамайтес
