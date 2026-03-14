Киноиндустрия всё чаще делает ставку на перезапуски и ремейки. Это стало обычной практикой и в творческом, и в коммерческом плане. Что стоит ждать в будущем?

«Основной инстинкт»

Некоторые картины кажутся слишком привязанными к своему времени, и перезапуск таких фильмов выглядит спорным ещё до старта. «Основной инстинкт» 1992 года — как раз из таких. Фильм запомнился одной скандальной сценой, которая сегодня вряд ли прошла бы так же. Тем не менее над проектом работают снова: автор оригинального сценария Джо Эстерхаз привлечён к работе, хотя возвращение rfhnbys вызывает сомнения. Шэрон Стоун публично выразила несогласие с идеей перезапуска, напомнив о провальном сиквеле 2006 года.

«Ночь в музее»

Трилогия «Ночь в музее» была удачной семейной франшизой и, казалось, завершила историю вовремя. Тем не менее фанаты и продюсеры не унимаются, и разговоры о продолжении не утихают. Анимационный проект 2022 года на Disney+ не удовлетворил спрос. Бен Стиллер сейчас занят другими проектами, и вместо очередного продолжения планируется полноценный перезапуск с новыми героями. Шон Леви останется продюсером, однако подробностей пока немного.

«Ангелы Чарли»

«Ангелы Чарли» успешно стартовали как экшн-франшиза в нулевые, но версия 2019 года потерпела крах в прокате. Режиссёр Элизабет Бэнкс и актриса Кристен Стюарт тогда отмечали, что без оригинальных звёзд проект тяжело оживить. Сейчас Sony готовит ещё один перезапуск и, судя по сообщениям, рассчитывает вернуть Кэмерон Диас, Люси Лю и Дрю Бэрримор. Впрочем, детали и формат их участия пока не ясны, и проект называют именно перезапуском, а не сиквелом.