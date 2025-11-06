«Я не знаю, сколько дней я плакал»: создатели «Очень странных дел» объяснили, почему финал разделили на три части

Этот финал вы точно долго не забудете.

Создатели сериала «Очень странные дела» снова заставили фанатов гадать. Пятый сезон, финальный и самый ожидаемый, они решили разделить на три части — и объяснили, зачем.

У каждого блока, говорят братья Дафферы, будет свой эмоциональный финал, после которого зрителям придётся перевести дыхание.

Три главы конца

В интервью SFX Мэтт и Росс Дафферы рассказали, что теперь делят сезон не из-за пандемии, как раньше, а по замыслу. «Мы намеренно разделили сезон на три части. Первая глава ощущается как самостоятельный мега-фильм со своей кульминацией», — пояснил Росс. По их словам, структура поможет зрителям прожить финал постепенно, не теряя темпа.

Съёмки со слезами

Авторы признались: финал дался тяжело. «Четвёртый эпизод был самым сложным за всё время. Финал в эмоциональном плане оказался особенно тяжёлым. Я не знаю, сколько дней я плакал. Я не из тех, кто часто плачет — если это не мультфильм Pixar», — рассказал Росс Даффер.

Что ждёт впереди

В новом сезоне Векна покинет Изнанку и попытается захватить мир людей. Одиннадцатая и её друзья — Майк, Уилл, Макс, Дастин и остальные — снова соберутся вместе, чтобы остановить зло. Среди новеньких — Линда Хэмилтон из «Терминатора», пишет портал Soyuz.

Премьеры назначены: 26 ноября, 25 декабря и 31 декабря. Финал года — финал эпохи.

Также прочитайте: Сняты в России, а эмоций больше, чем от Netflix: 5 сериалов, которые смотрят без остановки — рейтинги говорят сами за себя