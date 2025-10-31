Сняты в России, а эмоций больше, чем от Netflix: 5 сериалов, которые смотрят без остановки — рейтинги говорят сами за себя

От драмы до мистики – подборка российских сериалов, которые удерживают внимание с первой минуты и не отпускают до финала.

В последние годы российские проекты заметно усилили позиции: зрители ищут локальные истории, узнаваемые характеры и яркие жанровые эксперименты. В этой подборке — пять сериалов, которые стали хитами и собрали высокие оценки на Кинопоиске.

«13 клиническая»

Драма, фэнтези, детектив

Кинопоиск: 7.6

История о хирурге Кирилле Александровиче начинается как классическая медицинская драма — до момента, когда герой узнаёт о неоперабельной опухоли.

Спасение приходит из неожиданного места: 13-я клиника, где врачи борются не только с болезнями, но и со сверхъестественными сущностями.

Там Кирилл понимает: он остаётся жив только внутри стен больницы. Мистика, нарастающая тревога и новая для героя реальность превращают сериал в завораживающее зрелище.

«Золотое дно»

Драма

Кинопоиск: 8.0

Алексей Градов, глава строительного холдинга, оказывается в центре корпоративной войны, где ставки измеряются миллиардами.

После его загадочной смерти наследники, партнёры и бывшие чиновники вступают в борьбу за контроль над компанией. Каждый из участников действует ради собственной выгоды, а семейные связи рушатся под давлением больших денег. Жёсткая, внимательная к деталям драма с сильными актёрскими работами.

«Чики»

Драма, комедия, криминал

Кинопоиск: 7.7

Жанна возвращается в родной город после неудачной попытки начать новую жизнь в столице. Вместе с подругами она решает оставить прошлое позади и открыть фитнес-центр, но маленький провинциальный город не готов к переменам.

«Чики» — сериал о выборе, стыде, поддержке и женской солидарности. Живая речь, острые конфликты и эмоциональная честность сделали проект одним из самых обсуждаемых.

«Почка»

Драма, комедия

Кинопоиск: 7.2

Инспектор пожарной службы Наталья Кустовая всегда считала, что деньги решают всё. Но когда ей требуется срочная пересадка, выясняется: единственный шанс выжить — уговорить родственников, которых она годами унижала и игнорировала.

Серия за серией героиня сталкивается с последствиями собственных поступков, а чёрный юмор становится идеальным инструментом для разговора о совести и страхе.

«Второй шанс»

Драма, триллер

Кинопоиск: 7.3

Сериал исследует, что происходит с человеком, когда судьба подбрасывает возможность всё изменить. В центре повествования — герой, пытающийся исправить события прошлого, но каждый шаг приводит к новым последствиям.

Напряжённая история о вине, выборе и попытках начать заново.

По материалам дзен-канала Kinocentr

