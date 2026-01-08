Меню
Киноафиша Статьи «Взрослые рыдали всем залом»: «Чебурашка 2» уже собрал 4 млрд рублей в прокате, но что такого показали в фильме? Вот честные отзывы

8 января 2026 17:38
Кадр из фильма «Чебурашка 2»

Фильм уже побил прошлогодний рекорд по сборам.

«Чебурашка 2» уже стал главным новогодним феноменом проката. За первые шесть дней фильм собрал 4 млрд рублей, обогнав прошлогоднего лидера — «Волшебника Изумрудного города», который за весь год заработал 3,3 млрд. Картина вышла 1 января и за несколько дней превратилась в событие, которое обсуждают даже те, кто обычно в кино не ходит. Но зрителей зацепили не только цифры.

Почему на «Чебурашке 2» плачут взрослые

Если первую часть воспринимали как семейную сказку, то вторая неожиданно стала почти терапией. В фильме много разговоров о страхе быть ненужным, о детских обидах и родительской глухоте.

Особенно сильно зрителей бьет сцена, где полуживой Чебурашка говорит про семью и любовь. Люди пишут, что в этот момент в зале начинается настоящий хор всхлипываний.

«Я пришел на детский фильм с сыном, а вышел с красными глазами. Когда Чебурашка говорил про то, что нельзя бросать тех, кто тебя любит, взрослые рыдали всем залом», — написал один из зрителей.

Отзывы, которые звучат как признание

В соцсетях фильм называют не столько продолжением, сколько историей про «отцов и детей». Родители узнают в Гене себя — строгих и уставших, дети узнают себя в Чебурашке, который устал быть виноватым.

Один из самых трогательных комментариев звучит так:

«После сцены с Чебурашкой мы с дочкой молча обнялись. И это было важнее любого спецэффекта».

Почему этот успех — не случайность

Да, у фильма есть слабые места — рваный сюжет, не самые глубокие злодеи, слишком графический крокодил. Но зрители готовы это простить за эмоцию. «Чебурашка 2» попал ровно туда, где болит у миллионов семей. И именно поэтому сборы уже идут к отметке в 5 млрд рублей, о которой говорят прокатчики.

Фото: Кадр из фильма «Чебурашка 2»
Екатерина Адамова
