Вы думали, что это просто чудовище из Изнанки, но Векна оказался куда страшнее: вся правда о главном злодее «Очень странных дел»

Казалось, «Очень странные дела» уже показали все ужасы, на которые способна Изнанка. Демогоргоны, тени, одержимость, кровавые порталы. Но в четвертом сезоне появился тот, кто сделал страх личным — Векна. Он не просто убивает, он залезает в чужие травмы и превращает их в смертный приговор. Кто он вообще такой, откуда взялся и почему хочет стереть весь мир? Разбираемся.

Как появился Векна

История Векны начинается в 1950-х с семьи Крилов. Они переехали в дом в Хокинсе, где вскоре произошла жуткая трагедия: мать и дочь погибли при странных обстоятельствах, а выжил только отец Виктор и его сын Генри. Полиция решила, что мужчина сошел с ума, но правду никто не хотел слышать.

На самом деле убийства совершил Генри. С детства он обладал мощными психическими способностями и умел вторгаться в чужие мысли. Он видел страхи людей, питался их болью и постепенно начал ненавидеть саму идею человеческой слабости. Сначала он мучил животных, потом — собственную семью.

Как Генри стал Номером Один

После трагедии Генри попал в руки доктора Бреннера. Тот имплантировал в его голову чип, подавляющий силы, и превратил его в подопытного Номер Один. Позже Генри сделали санитаром в лаборатории, где росли дети со сверхспособностями, включая Одиннадцать.

Он притворялся другом, человеком, который понимает чужую боль. На деле же он готовил побег и использовал Оди, чтобы снять блокировку. Когда имплант отключили, Генри устроил резню и предложил Одиннадцать создать новый мир без слабых людей. Она отказалась и в ярости отбросила его в Изнанку, исказив его тело и разум.

Почему Векна стал монстром

В Изнанке Генри окончательно перестал быть человеком. Он стал частью самого измерения, превратился в Векну — разум и сердце Изнанки. Теперь он мог проникать в сознания людей, находить их травмы и убивать так, будто сама реальность ломает их изнутри.

Каждое убийство разрушает границу между мирами. Чем больше жертв, тем ближе вторжение Изнанки. Векна не просто мстит — он хочет стереть старый мир и стать его единственным хозяином.

Векна был в сериале с самого начала

Братья Даффер позже признались, что намеки на Векну были еще в первом сезоне: странные часы, телекинез, открывающиеся двери. Просто тогда мы еще не знали, кто стоит за всем этим.

И именно поэтому Векна — самый опасный враг «Очень странных дел». Он не просто чудовище. Он знает, куда бить, чтобы было больнее всего, пишет автор Дзен-канала «Кибер на Спортсе».

