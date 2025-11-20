Зашли как-то немец, серб и британец… : кто играл русских в сериале «Очень странные дела»

Далеко не все актеры имели славянские корни.

«Очень странные дела» взлетели до статуса мирового феномена, где удивительно глубоко раскрыли советскую тему. Приглашение русскоязычных исполнителей оказалось не формальностью, а продуманным творческим шагом.

Холодная война стала стержнем четвертого сезона. И создатели сознательно привлекли некоторых актеров со славянскими корнями.

Русские актеры в «Очень странных делах»

Русские артисты добавили проекту атмосферу подлинности. Пусть их герои оставались на втором плане, без них мир сериала потерял бы свою убедительность. Именно они заставили поверить в Камчатку и мрачные коридоры лабораторий.

Павел Лычников, московский актер, естественно влился в сюжетную арку Хоппера. Сергей Сафронов также обогатил каст, создав яркий эпизодический образ в тюремной реальности.

Олег Утгоф

Алексей Смирнов стал одним из самых запоминающихся персонажей «Очень странных дел», тем самым «единственным положительным русским». Хотя его роль осталась второстепенной, образ произвел сильное впечатление на зрителей.

Алек (Олег) Утгофф, исполнитель роли, родился в Киеве в интернациональной семье и давно обосновался в Великобритании. Его кинопуть начался с небольших ролей в блокбастерах вроде «Туриста». Однако подлинный звездный час наступил для него именно с выходом «Очень странных дел», принеся всемирное признание.

Русские персонажи в сериале «Очень странные дела»

Советскую эстетику в сериале создавали не только выходцы из славянских стран. Над этим успешно трудились и зарубежные актеры, освоившие нужные акценты и манеры. Серб Никола Джуричко подарил сериалу колоритного и непредсказуемого контрабандиста Юрия Исмайлова.

Немецкий актер Том Влашиха убедительно перевоплотился в охранника Энцо (Дмитрия Антонова). Его герой проделал удивительную эволюцию — из грозного надзирателя он превратился в союзника Хоппера.

