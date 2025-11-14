Никакого Хоукинса на самом деле нет, а «Изнанка» расположена прямо в центре Америки: где снимали «Очень странные дела»

До премьеры пятого и финального сезона культового сериала Netflix «Очень странные дела» остались считаные недели. Героям снова предстоит столкнуться с ужасами из загадочного измерения — Изнанки. На этот раз их ждут встречи с сущностями, превосходящими по жути всё, что они видели раньше.

Съемки сериала проходили в разных уголках мира. Производственная группа работала не только в штате Джорджия, но и выезжала в другие страны, что сделало географию проекта по-настоящему впечатляющей.

Съемки сериала «Очень странные дела» в США

Изначально создатели сериала братья Даффер планировали снимать весь проект на Лонг-Айленде. Даже рабочее название «Монток» отсылало к нью-йоркскому округу.

Однако съемочный график не совпал с погодными условиями, и производство перенесли в Джорджию. Атланта показалась режиссерам идеальным вариантом — ее атмосфера напомнила им родную Северную Каролину.

По сюжету события происходят в вымышленном Хоукинсе, расположенном в Индиане. Но на протяжении всех четырех сезонов его роль исполняли локации в Джорджии.

Например, Национальную лабораторию Хоукинса из четвертого сезона снимали в здании бывшего Института психического здоровья Джорджии. Эта психиатрическая больница работала с 1965 по 1997 годы.

Часть съемок последнего сезона также прошла в Альбукерке, штат Нью-Мексико.

Съемки сериала «Очень странные дела» в Литве

Четвертый сезон частично снимали в Литве. Ключевые сцены появились благодаря Вильнюсу и его окрестностям.

По сюжету действие происходит в 1980-е годы, когда СССР еще существовал. Хоппер должен был находиться в тюрьме на Камчатке, но на самом деле актеров снимали в литовской столице.

Знаменитая Лукишкская тюрьма стала местом заключения героя. В реальности эта тюрьма известна тем, что в разное время здесь содержались как революционеры, так и противники советской власти.

Аэродром Кивишкес, расположенный недалеко от Вильнюса, изобразил аляскинский аэродром летчика Измайлова.

Село Семелишкес с его уникальным православным храмом конца XIX века превратилось в камчатское село Кырзрань. Именно здесь контрабандист Измайлов хранил товары, тайно ввезенные из Америки.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что в хите Netflix эта героиня должна была умереть еще в первом сезоне.