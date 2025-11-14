Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Никакого Хоукинса на самом деле нет, а «Изнанка» расположена прямо в центре Америки: где снимали «Очень странные дела»

Никакого Хоукинса на самом деле нет, а «Изнанка» расположена прямо в центре Америки: где снимали «Очень странные дела»

14 ноября 2025 16:11
Кадр из сериала «Очень странные дела»

Работа над проектом поражает географией. 

До премьеры пятого и финального сезона культового сериала Netflix «Очень странные дела» остались считаные недели. Героям снова предстоит столкнуться с ужасами из загадочного измерения — Изнанки. На этот раз их ждут встречи с сущностями, превосходящими по жути всё, что они видели раньше.

Съемки сериала проходили в разных уголках мира. Производственная группа работала не только в штате Джорджия, но и выезжала в другие страны, что сделало географию проекта по-настоящему впечатляющей.

Съемки сериала «Очень странные дела» в США

Изначально создатели сериала братья Даффер планировали снимать весь проект на Лонг-Айленде. Даже рабочее название «Монток» отсылало к нью-йоркскому округу.

Однако съемочный график не совпал с погодными условиями, и производство перенесли в Джорджию. Атланта показалась режиссерам идеальным вариантом — ее атмосфера напомнила им родную Северную Каролину.

По сюжету события происходят в вымышленном Хоукинсе, расположенном в Индиане. Но на протяжении всех четырех сезонов его роль исполняли локации в Джорджии.

Например, Национальную лабораторию Хоукинса из четвертого сезона снимали в здании бывшего Института психического здоровья Джорджии. Эта психиатрическая больница работала с 1965 по 1997 годы.

Кадр из сериала «Очень странные дела»

Часть съемок последнего сезона также прошла в Альбукерке, штат Нью-Мексико.

Кадр из сериала «Очень странные дела»

Съемки сериала «Очень странные дела» в Литве

Четвертый сезон частично снимали в Литве. Ключевые сцены появились благодаря Вильнюсу и его окрестностям.

По сюжету действие происходит в 1980-е годы, когда СССР еще существовал. Хоппер должен был находиться в тюрьме на Камчатке, но на самом деле актеров снимали в литовской столице.

Кадр из сериала «Очень странные дела»

Знаменитая Лукишкская тюрьма стала местом заключения героя. В реальности эта тюрьма известна тем, что в разное время здесь содержались как революционеры, так и противники советской власти.

Аэродром Кивишкес, расположенный недалеко от Вильнюса, изобразил аляскинский аэродром летчика Измайлова.

Кадр из сериала «Очень странные дела»

Село Семелишкес с его уникальным православным храмом конца XIX века превратилось в камчатское село Кырзрань. Именно здесь контрабандист Измайлов хранил товары, тайно ввезенные из Америки.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что в хите Netflix эта героиня должна была умереть еще в первом сезоне.

Фото: Кадры из сериала «Очень странные дела»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Сестры Харконнен, берегитесь — новый враг невероятно силен: детали второго сезона сериала «Дюна: Пророчество» держат в секрете, но кое-что известно Сестры Харконнен, берегитесь — новый враг невероятно силен: детали второго сезона сериала «Дюна: Пророчество» держат в секрете, но кое-что известно Читать дальше 13 ноября 2025
Клиника Каверина — на самом деле даже не больница: где снимали сериал «Акушер» Клиника Каверина — на самом деле даже не больница: где снимали сериал «Акушер» Читать дальше 13 ноября 2025
Робин, но совсем не «гуд»: новый исторический сериал со звездой «Игры престолов» выключают через 10 минут – что не так? Робин, но совсем не «гуд»: новый исторический сериал со звездой «Игры престолов» выключают через 10 минут – что не так? Читать дальше 12 ноября 2025
В новом финале «Игры престолов» Дейенерис выйдет замуж — и не за Джона Сноу: фанаты считают, что этот человек погубит и Бурерожденную, и ее драконов В новом финале «Игры престолов» Дейенерис выйдет замуж — и не за Джона Сноу: фанаты считают, что этот человек погубит и Бурерожденную, и ее драконов Читать дальше 12 ноября 2025
В «Игре престолов» они наводили ужас на весь Вестерос: так где же Белые Ходоки в «Доме дракона»? В «Игре престолов» они наводили ужас на весь Вестерос: так где же Белые Ходоки в «Доме дракона»? Читать дальше 12 ноября 2025
Почему «Дом Дракона» — это анти-«Игра престолов»: в чем разница двух «киногигантов» и кто играет по-настоящему Почему «Дом Дракона» — это анти-«Игра престолов»: в чем разница двух «киногигантов» и кто играет по-настоящему Читать дальше 11 ноября 2025
Как «Сверхъестественное» связано с «Константином»: дело дошло до обвинений в плагиате Как «Сверхъестественное» связано с «Константином»: дело дошло до обвинений в плагиате Читать дальше 10 ноября 2025
Крики Доа и безумный смех Мустафы: 113 серия «Клюквенного щербета» нанесла по психике зрителей сразу два удара Крики Доа и безумный смех Мустафы: 113 серия «Клюквенного щербета» нанесла по психике зрителей сразу два удара Читать дальше 15 ноября 2025
Все ждали от Гиллигана «Во все тяжкие», а получилась идеальная замена «Секретным материалам»: только без Малдера и Скалли Все ждали от Гиллигана «Во все тяжкие», а получилась идеальная замена «Секретным материалам»: только без Малдера и Скалли Читать дальше 15 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше