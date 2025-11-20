Вслед за «Ван-Пис» и «Блич»: еще одно культовое японское аниме получит фильм с живыми актерами

«Наруто» прочно занимает место в «большой тройке» культовых аниме-франшиз. Вместе с «Блич» и «Ван-Пис» он формирует золотой фонд японской анимации. При этом именно история о рыжем ниндзя до сих пор оставалась без полнометражной киноадаптации.

«Блич» получил экранизацию с живыми актерами еще в 2018 году, а сериал «Ван-Пис» не так давно триумфально вышел на платформе Netflix.

Однако ситуация может скоро измениться. По последним данным, съемки фильма по вселенной «Наруто» готовятся наконец стартовать.

Фильм «Наруто»

Согласно данным инсайдеров, студия Lionsgate готовится к запуску фильма «Наруто» в 2026 году. Производство начнется после завершения работы режиссера Дестина Дэниела Креттона над проектом «Человек-паук: Совершенно новый день».

Первоначально предполагались более поздние сроки из-за занятости постановщика, но процесс уже сдвинулся с мертвой точки — стартовала предварительная подготовка к кастингу.

Креттон, известный по фильму «Шан-Чи и легенда десяти колец», официально вступил в проект в 2024 году. Он не только возглавит режиссерскую команду, но и лично займется написанием сценария.

Когда будет премьера фильма «Наруто»

История попыток экранизации «Наруто» напоминает долгое путешествие самого героя. Впервые о фильме заговорили еще в 2015 году, когда к проекту планировали привлечь Майкла Грейси, создателя «Величайшего шоумена». С тех пор картина периодически возникала в планах студии Lionsgate, чтобы затем снова исчезнуть из производственных графиков.

Если нынешние планы воплотятся в жизнь, съемочный процесс стартует осенью 2026 года и займет несколько месяцев. При таком раскладе поклонники смогут увидеть результат на больших экранах не раньше 2028 года.

Ранее портал «Киноафиша» писал о дате выхода «Магической битвы».