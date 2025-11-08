Меню
Драмы больше нет. И интриги тоже: известна дата выхода аниме, обогнавшего «Атаку титанов» и «Ван-Пис» — «Магическая битва» возвращается с 3 сезоном

8 ноября 2025 11:50
Кадр из сериала «Магическая битва»

Ждать осталось меньше двух месяцев.

Фанаты уже начали строить теории и пересматривать старые серии — ведь Toho Animation наконец-то раскрыла, когда вернётся «Магическая битва». Но дата премьеры оказалась не единственным сюрпризом.

Когда вернётся Юдзи и что готовят сценаристы

Продолжение сверхпопулярного аниме стартует 7 января 2026 года. Ровно два с половиной года зрители ждали, чем закончится история старшеклассника Юдзи, который случайно оказался втянут в войну с проклятыми духами.

Судя по постеру, третий сезон будет мрачнее и масштабнее прежнего — теперь акцент смещён на схватки опытных колдунов, а визуальный стиль стал ближе к полнометражным японским триллерам.

Фото: Toho

Почему вокруг сериала такой шум

«Магическая битва» давно вышла за рамки обычного аниме. Второй сезон собрал сотни миллионов просмотров, а сам проект попал в Книгу рекордов Гиннесса, обогнав «Атаку титанов» и «Ван-Пис». Теперь поклонники ждут не просто продолжения — а возвращения вселенной, которая изменила жанр.

Что обещают создатели

Создатели уверяют, что в новом сезоне будет больше психологического напряжения и меньше лёгких школьных сцен. Герои пройдут через потери, а зрителям обещают неожиданные смерти и по-настоящему зрелищные битвы.

Похоже, январь 2026-го снова превратится в месяц магии и крови.

Читайте также: Эти 3 уютных и смешных аниме идеально подходят для расслабления: еще и короткие — можно осилить за выходные

Фото: Кадр из сериала «Магическая битва»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
