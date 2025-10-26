Меню
Возраст берет свое: эксперт разобрал, почему ботокс не спас 53-летнюю Кэмерон Диаз, а только подчеркнул усталость

26 октября 2025 10:23
Камерон Диаз

Актриса призналась, что больше не узнаёт себя в зеркале.

Недавнее признание Кэмерон Диаз, что после ботокса она «перестала узнавать своё лицо», вызвало бурную реакцию у публики. Одни поклонники заподозрили неудачную инъекцию, другие — возрастные особенности кожи.

«Киноафиша» обратилась за профессиональным комментарием к пластическому хирургу Владимиру Плахотину, чтобы понять, действительно ли ботокс способен так изменить внешность.

Возраст, а не ошибка

По словам Владимира Плахотина, причина недовольства актрисы — вовсе не врачебная ошибка. Он отметил, что после пятидесяти эффект от инъекций ботулотоксина становится слабее.

«Кэмерон Диаз действительно находится в возрасте, когда одними инъекциями ботулотоксина сложно добиться выраженного омолаживающего эффекта», — объясняет эксперт.

Врач подчеркнул, что дело не в том, что препарат был неправильно введён или «не подошёл» звезде, а в естественных изменениях лица.

У Диаз, по его словам, уже заметен избыток кожи и снижение тонуса тканей — так называемый гравитационный птоз. В такой ситуации ботокс способен лишь временно ослабить активную мимику, но не вернуть свежесть лицу.

Когда ботокс мешает, а не помогает

Плахотин отметил, что чрезмерное расслабление мышц может дать обратный эффект.

«Если мышцы лба сильно расслабить, взгляд может стать „тяжёлым“, брови — опуститься, что визуально усиливает утомлённость», — добавил хирург.

Именно это могло повлиять на то, что Диаз «перестала узнавать себя»: привычные черты сместились из-за изменения тонуса тканей, а не из-за технических ошибок.

Что могло бы помочь актрисе

По словам Плахотина, на этом этапе актрисе больше подошли бы методы хирургического омоложения. Он отметил, что такие процедуры не только возвращают лицу открытый взгляд, но и сохраняют естественность.

«Для Кэмерон сейчас были бы более эффективны методы хирургического омоложения — например, височный лифтинг в сочетании с блефаропластикой. Эти операции позволяют убрать лишнюю кожу, приподнять внешний угол глаза, вернуть живой взгляд и при этом сохранить индивидуальные черты лица», — пояснил эксперт.

По сути, ботокс не «испортил» актрису, а просто перестал быть тем инструментом, который способен решить её задачи. Возраст берёт своё, и тут важно не бороться с ним любой ценой, а выбирать подход, который работает в гармонии с реальностью.

Также прочитайте: «Я самая обаятельная и привлекательная»: психолог объяснила, почему аффирмация Клюевой была бесполезна

Фото: Steffens/ Keystone Press Agency/ Global Look Press
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
