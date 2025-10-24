Меню
«Я самая обаятельная и привлекательная»: психолог объяснила, почему аффирмация Клюевой была бесполезна

24 октября 2025 10:23
«Самая обаятельная и привлекательная»

Как на самом деле действует техника самовнушения, которой Сусанна учила Надю — в экслюзиве «Киноафиши».

Культовая сцена из фильма «Самая обаятельная и привлекательная» давно стала народным мемом. Сусанна заставляет подругу Надю Клюеву повторять перед зеркалом: «Я самая обаятельная и привлекательная. Все мужчины без ума от меня».

Но работает ли такая установка в реальной жизни? Об этом «Киноафиша» поговорила с психологом Любовью Розенберг.

«Это были только слова»

По словам эксперта, техника аутотренинга в фильме показана неправильно. Любовь Розенберг отмечает, что любая аффирмация требует веры в неё — иначе это просто звуки, не имеющие силы.

«Главная героиня говорила и не верила. Это были только слова. Аффирмация хороша, когда ты в неё безусловно веришь».

Психолог объяснила, что между словами и внутренним убеждением должно быть совпадение. Если человек повторяет фразы, но сам чувствует, что это неправда, мозг воспринимает это как ложь — и сопротивляется.

С чего начать, если в себя не веришь

Любовь Розенберг советует не начинать с глобальных установок вроде «Я прекрасна», а искать реальные точки опоры.

«Надо найти хоть что-то, что тебе в себе нравится — волосы, глаза, ногти. Зацепиться за это и потихоньку разворачивать внутренний диалог в положительную сторону».

По словам психолога, этот способ особенно помогает тем, кто испытывает телесное отторжение — так называемую дисморфофобию. Маленькие шаги дают эффект принятия, и постепенно человек учится смотреть на себя без враждебности.

Когда аффирмации требуют действий

Розенберг подчёркивает, что слова — не панацея. Если человек не предпринимает реальных усилий, эффект быстро рассеивается.

«Если ты ничего не делаешь, не ухаживаешь за собой, а просто повторяешь “я прекрасна” — это бесполезные действия. Даже если ты сам поверишь, мир вокруг не поврит».

По её словам, аффирмации работают тогда, когда они подкреплены действием — заботой о теле, занятиями спортом, изменением привычек или внешнего образа. Тогда слова обретают вес, и уверенность становится не самовнушением, а новой нормой.

Также прочитайте: Психолог Розенберг объяснила, почему Клюева стала самой обаятельной и привлекательно для мужчин — в 21 веке это тоже работает

Фото: Кадр из фильма «Самая обаятельная и привлекательная»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
