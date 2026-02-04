Меню
«Вот это сервис в нашем ФСИН!»: отыскал сразу 2 «тюремных» ляпа в 1 серии «Резервации» – аномальная тут не только физика

4 февраля 2026 13:17
Кадр из сериала «Резервация»

Нестыковки не отбили желание смотреть дальше – скорее, повеселили.

Пилотный эпизод «Резервации» затягивают с первых минут. Мрачная атмосфера закрытой зоны, интригующий сеттинг и динамичный сюжет о бывшем следователе, который прорывается в аномальный город ради семьи, — всё это вполне работает. Но даже здесь нашлось место для забавных ляпов, которые заметили самые дотошные зрители.

В Сети обсуждают момент с «неубиваемым» смартфоном главного героя Сергея Назарова (Денис Шведов). Он выходит из тюрьмы после семи лет заключения и сразу получает свой телефон... с полным зарядом батареи.

Видимо, в той самой колонии не только выдают гаджеты при освобождении, но и предусмотрительно заряжают их.

«Вот это сервис нынче в нашем ФСИН», — иронизируют в телеграм-канале «Шоураннер».

Второй ляп — хронологическая путаница в диалогах. В начале сериала Назаров чётко говорит, что «мотал семерку» (то есть семь лет). Однако уже через 20 минут экранного времени он сокрушается: «Кто вернёт мне эти пять лет?»

Похоже, в резервации аномальна не только физика, но и течение времени — либо сценаристы слегка запутались в сроке отсидки героя.

Эти мелкие нестыковки, конечно, не портят общего впечатления от качественно сделанного фантастического триллера. Скорее, они добавляют ему своеобразного шарма и повод для улыбки у самых внимательных.

Фото: Кадр из сериала «Резервация»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
