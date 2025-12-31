Меню
Во второй раз фишка с «советским Ван Даммом» не прокатила: у «Фаната 2» провальный рейтинг в 4,6

31 декабря 2025 13:17
Кадры из фильмов «Фанат» (1989), «Фанат 2» (1990)

Лента не понравилась даже поклонникам чистого экшена.

Когда в 1989 году вышел фильм «Фанат», за видеокассетами с ним выстраивались целые очереди. Герой по прозвищу Малыш, которого сыграл молодой Алексей Серебряков, моментально стал кумиром для целого поколения подростков.

В то время на советском телевидении почти не показывали голливудских боевиков. Зритель наконец получил своего, родного героя-бойца, «советского Ван Дамма».

О фильме «Фанат»

Первая часть «Фаната» стала настоящим образцом перестроечного кино. Никаких сложных спецэффектов или дорогих трюков — только чистая энергия и драйв. История простого парня, который учится карате, попадает в армию и бросает вызов уличным бандам, зацепила всех своей прямотой.

Алексей Серебряков в этой роли был невероятно убедителен. Смотрелось так, будто он и правда мог уложить любого с одного удара. Для советских подростков он стал своим, домашним Ван Даммом — настоящим идолом видеосалонов.

Фильм моментально превратился в культовый. Его пересматривали бесчисленное количество раз, цитировали диалоги и пытались копировать приёмы. Когда в финале прозвучал намёк на сиквел, зрители ждали его с огромным нетерпением.

Кадр из фильма «Фанат»

«Фанат 2»

Но когда вышел «Фанат 2», стало ясно, что продолжение не оправдало ожиданий. Алексей Серебряков не вернулся к роли, и его место занял Олег Фомин. Несмотря на все старания, его герой выглядел уставшим и потерянным.

Вместо дерзкого бойца зрители увидели скучающего туриста. Он больше гулял по Одессе и плавал в море, чем сражался. Те, кто ждал динамичных драк, получили затянутые диалоги, случайные стычки и неловкую любовную линию. Общее настроение сменилось на меланхоличное и мрачное.

Даже режиссёр Владимир Феоктистов, казалось, потерял интерес к проекту. Съёмки получились сумбурными, операторская работа — угнетающей, а Одесса предстала безжизненной.

Сюжет, где героя предают, а за ним охотится мафия, мог бы выстрелить. Но на экране всё развалилось. Фильм сняли на волне успеха первой части, но вместо боевого духа зрителям показали нечто бесформенное.

«Серебряков в хорошей форме был, зря с другим актером снимали. Ни сюжета толком, о чем фильм непонятно», «"Фанат 2" ужасный фильм, не боевик, не драма, невнятное нечто», отметили зрители.

Кадр из фильма «Фанат 2»

Ранее портал «Киноафиша» писал, что сюжет советского мультика «Двенадцать месяцев» на самом деле страшнее любого хоррора.

Фото: Кадры из фильмов «Фанат» (1989), «Фанат 2» (1990)
Светлана Левкина
