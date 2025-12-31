Во второй раз фишка с «советским Ван Даммом» не прокатила: у «Фаната 2» провальный рейтинг в 4,6

Когда в 1989 году вышел фильм «Фанат», за видеокассетами с ним выстраивались целые очереди. Герой по прозвищу Малыш, которого сыграл молодой Алексей Серебряков, моментально стал кумиром для целого поколения подростков.

В то время на советском телевидении почти не показывали голливудских боевиков. Зритель наконец получил своего, родного героя-бойца, «советского Ван Дамма».

О фильме «Фанат»

Первая часть «Фаната» стала настоящим образцом перестроечного кино. Никаких сложных спецэффектов или дорогих трюков — только чистая энергия и драйв. История простого парня, который учится карате, попадает в армию и бросает вызов уличным бандам, зацепила всех своей прямотой.

Алексей Серебряков в этой роли был невероятно убедителен. Смотрелось так, будто он и правда мог уложить любого с одного удара. Для советских подростков он стал своим, домашним Ван Даммом — настоящим идолом видеосалонов.

Фильм моментально превратился в культовый. Его пересматривали бесчисленное количество раз, цитировали диалоги и пытались копировать приёмы. Когда в финале прозвучал намёк на сиквел, зрители ждали его с огромным нетерпением.

«Фанат 2»

Но когда вышел «Фанат 2», стало ясно, что продолжение не оправдало ожиданий. Алексей Серебряков не вернулся к роли, и его место занял Олег Фомин. Несмотря на все старания, его герой выглядел уставшим и потерянным.

Вместо дерзкого бойца зрители увидели скучающего туриста. Он больше гулял по Одессе и плавал в море, чем сражался. Те, кто ждал динамичных драк, получили затянутые диалоги, случайные стычки и неловкую любовную линию. Общее настроение сменилось на меланхоличное и мрачное.

Даже режиссёр Владимир Феоктистов, казалось, потерял интерес к проекту. Съёмки получились сумбурными, операторская работа — угнетающей, а Одесса предстала безжизненной.

Сюжет, где героя предают, а за ним охотится мафия, мог бы выстрелить. Но на экране всё развалилось. Фильм сняли на волне успеха первой части, но вместо боевого духа зрителям показали нечто бесформенное.

«Серебряков в хорошей форме был, зря с другим актером снимали. Ни сюжета толком, о чем фильм непонятно», «"Фанат 2" ужасный фильм, не боевик, не драма, невнятное нечто», — отметили зрители.

