Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Вы уверенны, что это добрая история? Сюжет советского мультика «Двенадцать месяцев» на самом деле страшнее любого хоррора

Вы уверенны, что это добрая история? Сюжет советского мультика «Двенадцать месяцев» на самом деле страшнее любого хоррора

29 декабря 2025 15:42
Кадр из мультфильма «Двенадцать месяцев» (1956)

Это хорошо замечают взрослые, когда пересматривают якобы новогоднюю сказку с детьми.

«Двенадцать месяцев» принято ставить рядом с мандаринами и гирляндами, как что-то уютное и безопасное. Мы привыкли считать его доброй сказкой про справедливость и волшебство. Но если убрать новогодний фильтр, история вдруг начинает скрипеть, как дверь в подвал. И в этом подвале слишком много теней для обычной детской сказки.

Когда добро наказывает, как в хорроре

Финал, где мачеху и ее дочь превращают в собак, до сих пор вызывает нервный смех. Формально это справедливость, но по сути — магическое пожизненное заключение в чужом теле.

В сети не зря пишут: «Если мачеха уже не молода, она и года в собачьей шкуре не проживет». Вот так сказка незаметно становится историей про медленную и унизительную казнь.

Даже если чары когда-нибудь спадут, что дальше? Две озлобленные женщины, прошедшие через кошмар, вряд ли станут добрее. Это не победа света, это отложенная месть. И она звучит куда страшнее любой грозы.

Кадр из мультфильма «Двенадцать месяцев» (1956)

Королева как будущий злодей

Юная королева в мультфильме кажется капризной, но безобидной. Однако власть, стыд и унижение — опасный коктейль. Кто сказал, что она не захочет стереть из истории Падчерицу, которую легко объявить ведьмой? В другой версии этой сказки дворец мог бы быстро заполниться пыточными и доносами.

А если вмешаются братья-месяцы, защищая свою любимицу? Магия уже однажды переписала реальность. Почему бы ей не сделать это снова, но куда жестче?

Кадр из мультфильма «Двенадцать месяцев» (1956)

Счастливый конец, от которого не по себе

Некоторые фанаты даже фантазируют, что Падчерица в итоге окажется на троне после «несчастного случая» с королевой. Волшебники ведь могут объяснить народу что угодно. Формально это хэппи-энд, но по духу — чистый триллер. Добро здесь побеждает, но методами, от которых холодеют ладони.

И вот поэтому «Двенадцать месяцев» так странно работает на взрослых. Под слоем сказки скрывается мир, где магия не лечит, а карает. А вы уверены, что хотели бы жить в такой волшебной стране?

Ранее мы писали: Мультфильмы из франшизы про богатырей от худшего к лучшему: популярность этого хита не удалось перебить ни одной части.

Фото: Кадр из мультфильма «Двенадцать месяцев» (1956)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
Какой гонорар получила Светличная за «обнаженку» в «Бриллиантовой руке»? На такое в СССР не были готовы даже за деньги Какой гонорар получила Светличная за «обнаженку» в «Бриллиантовой руке»? На такое в СССР не были готовы даже за деньги Читать дальше 30 декабря 2025
Иностранцы посмотрели этот советский новогодний мультик 1955 года и решили, что он круче Disney: «Сокровище, о котором нужно кричать!» Иностранцы посмотрели этот советский новогодний мультик 1955 года и решили, что он круче Disney: «Сокровище, о котором нужно кричать!» Читать дальше 30 декабря 2025
Эти 5 киноляпов в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» не объяснит даже магия: и мешок прыгает, и сугроб мигрирует Эти 5 киноляпов в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» не объяснит даже магия: и мешок прыгает, и сугроб мигрирует Читать дальше 30 декабря 2025
А были ли и правда у трех богатырей дети: малыши в «Свет клином» — это только начало А были ли и правда у трех богатырей дети: малыши в «Свет клином» — это только начало Читать дальше 30 декабря 2025
Надоело каждый год смотреть одну и ту же «Иронию судьбы»? А что если Надю сыграет Марго Робби, а Женю — Дэниел Крэйг: ИИ уже все сделал (видео) Надоело каждый год смотреть одну и ту же «Иронию судьбы»? А что если Надю сыграет Марго Робби, а Женю — Дэниел Крэйг: ИИ уже все сделал (видео) Читать дальше 30 декабря 2025
Новые серии «Наруто» все-таки выйдут — и точная дата известна: обычно обещанного 3 года ждут, но бывает, как видите, и дольше Новые серии «Наруто» все-таки выйдут — и точная дата известна: обычно обещанного 3 года ждут, но бывает, как видите, и дольше Читать дальше 30 декабря 2025
Зрителям в «Семнадцати мгновениях весны» так и не показали сына Штирлица: мальчика вырезали в последний момент из этой сцены Зрителям в «Семнадцати мгновениях весны» так и не показали сына Штирлица: мальчика вырезали в последний момент из этой сцены Читать дальше 30 декабря 2025
Угадайте 6 новогодних лент по цитатам их героев: тест для тех, у кого уже праздничное настроение Угадайте 6 новогодних лент по цитатам их героев: тест для тех, у кого уже праздничное настроение Читать дальше 30 декабря 2025
Рецепт главного новогоднего блюда из «Иронии судьбы»: от такого ростбифа Ипполит бы не отказался Рецепт главного новогоднего блюда из «Иронии судьбы»: от такого ростбифа Ипполит бы не отказался Читать дальше 29 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше