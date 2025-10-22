Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Весь город ошибался насчет него: кто такой Гэри в «Зверополисе 2»?

Весь город ошибался насчет него: кто такой Гэри в «Зверополисе 2»?

22 октября 2025 13:00
Кадр из мультфильма «Зверополис 2»

Персонаж не так прост.

Продолжение анимационной саги «Зверополис 2» наконец-то выйдет на большие экраны в конце ноября после почти десятилетнего ожидания. Во второй части появляется новый ключевой персонаж — Гэри Де’Змей, ставший первой рептилией в этой вселенной.

Его появление обещает кардинально изменить жизнь обитателей города. Этот харизматичный герой готов перевернуть с ног на голову весь мир.

Общественное мнение Зверополиса единогласно — все пресмыкающиеся считаются потенциально опасными. Новому герою Гэри грозит немедленный арест, но выясняется удивительная правда.

Оказалось, змей прибыл в мегаполис с благородной целью — спасти свою семью от некой угрозы. Детективы Джуди и Ник решают помочь в этом деле.

Их совместное расследование приводит к неожиданному открытию. Настоящая опасность исходит совсем от других сил, способных поставить под угрозу само существование мирного Зверополиса.

Ранее портал «Киноафиша» писал, сколько лет Нику Уайлду в «Зверополисе».

Фото: Кадры из мультфильма «Зверополис 2» (2025)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Сколько лет Нику Уайлду в «Зверополисе»: история лиса, который вырос раньше, чем успел поверить в добро Сколько лет Нику Уайлду в «Зверополисе»: история лиса, который вырос раньше, чем успел поверить в добро Читать дальше 21 октября 2025
127 млн просмотров у этой серии «Маши и медведя» говорят сами за себя: главную героиню тут не узнать 127 млн просмотров у этой серии «Маши и медведя» говорят сами за себя: главную героиню тут не узнать Читать дальше 22 октября 2025
Уже не просто дружба, а любовь? Создатель «Зверополиса 2» официально подтвердил худшие теории о Нике и Джуди Уже не просто дружба, а любовь? Создатель «Зверополиса 2» официально подтвердил худшие теории о Нике и Джуди Читать дальше 22 октября 2025
Злодей с нюансом: вот кто станет главным героем в «Зверополисе 2», кроме Джуди и Ника Злодей с нюансом: вот кто станет главным героем в «Зверополисе 2», кроме Джуди и Ника Читать дальше 22 октября 2025
В каком порядке смотреть «Ледниковый период»? Согласно обратной теории, о которой мало кто знает, хронология должна быть такая В каком порядке смотреть «Ледниковый период»? Согласно обратной теории, о которой мало кто знает, хронология должна быть такая Читать дальше 22 октября 2025
Лишь 5 злодеев «Леди Баг и Супер-Кота» сильны настолько, что почти прикончили Маринетт с Адрианом – один из них даже победил, но сжалился Лишь 5 злодеев «Леди Баг и Супер-Кота» сильны настолько, что почти прикончили Маринетт с Адрианом – один из них даже победил, но сжалился Читать дальше 22 октября 2025
Чтобы разобраться в отношениях Маринетт и Адриана, придется начать с конца: правильная хронология «Леди Баг и Супер-Кота» Чтобы разобраться в отношениях Маринетт и Адриана, придется начать с конца: правильная хронология «Леди Баг и Супер-Кота» Читать дальше 21 октября 2025
И кошка, и корова: посчитали, сколько всего зверят упоминается в песне из «Синего трактора» - вот почему она такая длинная И кошка, и корова: посчитали, сколько всего зверят упоминается в песне из «Синего трактора» - вот почему она такая длинная Читать дальше 18 октября 2025
Эту серию 2025 года «Маши и Медведя» уже посмотрели 36 000 000 человек: она не только веселая, но и жутко познавательная Эту серию 2025 года «Маши и Медведя» уже посмотрели 36 000 000 человек: она не только веселая, но и жутко познавательная Читать дальше 23 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше