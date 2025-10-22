Весь город ошибался насчет него: кто такой Гэри в «Зверополисе 2»?

Персонаж не так прост.

Продолжение анимационной саги «Зверополис 2» наконец-то выйдет на большие экраны в конце ноября после почти десятилетнего ожидания. Во второй части появляется новый ключевой персонаж — Гэри Де’Змей, ставший первой рептилией в этой вселенной.

Его появление обещает кардинально изменить жизнь обитателей города. Этот харизматичный герой готов перевернуть с ног на голову весь мир.

Общественное мнение Зверополиса единогласно — все пресмыкающиеся считаются потенциально опасными. Новому герою Гэри грозит немедленный арест, но выясняется удивительная правда.

Оказалось, змей прибыл в мегаполис с благородной целью — спасти свою семью от некой угрозы. Детективы Джуди и Ник решают помочь в этом деле.

Их совместное расследование приводит к неожиданному открытию. Настоящая опасность исходит совсем от других сил, способных поставить под угрозу само существование мирного Зверополиса.

