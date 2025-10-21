Сколько лет Нику Уайлду в «Зверополисе»: история лиса, который вырос раньше, чем успел поверить в добро

И да. Его прошлое до сих пор болит.

Ник Уайлд из «Зверополиса» — не просто обаятельный лис в гавайке, а персонаж с удивительно человеческой биографией. Когда он появился на экране, зрители увидели циничного афериста с улыбкой, за которой прячется обида длиной в жизнь.

И всё же многим интересно: сколько лет этому красноречивому плуту, который умеет быть и хищником, и другом?

Его история начинается в детстве — в восемь или девять лет. Тогда Ник мечтал вступить в клуб следокопытов, но, едва произнёс клятву, получил в ответ унижение: ему надели намордник.

С тех пор он решил соответствовать ожиданиям — быть тем самым «хитрым лисом». Уже к двенадцати он стал настоящим мастером мелких афер, а позже превратился в того Ника, которого мы знаем — умного, ироничного и слишком взрослого для своих лет.

Согласно официальной анкете из мультфильма, Ник родился за тридцать два года до событий картины. То есть в «Зверополисе» ему 32. Возраст, когда уже успел обжечься, но ещё способен меняться.

Именно Джуди Хопс напоминает ему, что можно не притворяться, что доброта не слабость, а сила. И тогда даже тридцатидвухлетний лис снова становится тем мальчишкой, который когда-то просто хотел быть принятым.

Читайте также: Трейлер «Зверополиса 2» взорвал Сеть и собрал более 13 000 000 просмотров: дата выхода мульта про Джуди и Ника тоже известна