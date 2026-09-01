В СССР сняли собственную «Планету обезьян»: но сейчас об этом мало кто уже помнит

Советский кинематограф нечасто обращался к фантастике о будущем, поэтому некоторые проекты того времени сегодня остаются почти забытыми. Тем интереснее обнаруживать среди них фильмы, которые по сюжету и атмосфере напоминают известные западные хиты.

Ещё до того, как «Планета обезьян» стала большой кинофраншизой, в СССР сняли собственную фантастическую историю с похожей идеей. О ней сегодня вспоминают нечасто, хотя для своего времени это был довольно необычный эксперимент.

Сюжет

Группа учёных проводит необычный эксперимент: с помощью радиационной генетики и биологических разработок они пытаются ускорить развитие шимпанзе и приблизить их к человеку. Однако результат оказывается неожиданным — подопытные животные начинают вести себя совсем не так, как рассчитывали исследователи.

Детали

«Эксперимент 200» Юрий Мороз снял в 1986 году ещё во время учёбы во ВГИКе. Основой для фильма стал рассказ Кира Булычёва. Действие разворачивается в закрытом питомнике, где разумные гомошимпанзе постепенно начинают требовать равных прав с людьми и даже решаются на угон вертолёта.

В картине снимались Алексей Петренко, Вадим Захарченко, Виктор Раков и Владимир Сычёв. При этом фильм больше напоминает фантастическую притчу, чем масштабное зрелищное кино: создатели долго рассуждают о том, имеет ли человек право считать себя образцом для нового разумного вида.

Когда-то эта необычная советская короткометржка длиной в 30 минут могла заинтересовать зрителей, однако сегодня картину практически никто не помнит. А ведь она предсказала многие идеи, которые потом обкатывали в голливудских сюжетах — от «Планеты обезьян» до «Гаттаки».

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.