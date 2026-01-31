Меню
В СССР не могли такое показать: горька правда о судьбе Анфисы из «Девчат», которую нам не рассказали

31 января 2026 07:00
Кадр из фильма «Девчата»

Книга раскрывает, что советский экран не перенес бы.

Советская комедия Юрия Чулюкина покорила сердца советских зрителей, как только вышла на экран. Поклонники переживали за всех девчат, однако меньше всего симпатизировали высокомерной красавице Анфисе. Правда, к концу фильма их сердца смягчились.

Анфиса в кино

В культовой ленте роль Анфисы досталась Светлане Дружининой. Она считалась одной из красивейших актрис того времени. Ее Анфиса капризная эгоистка, не верящая в любовь и думающая только о себе. В конце фильма девушка пересматривает свои взгляды и начинает избегать легкомысленных поклонников, в том числе Вадима.

Анфиса в книге

Повесть Бориса Бедного легла в основу культовой киноленты. Однако судьба Анфисы в книге весьма трагична. В повести Анфиса ведет себя весьма легкомысленно. При этом автор рассказывает об итогах такого поведения. После одного из романов Анфиса была вынуждена прервать беременность, после этого она не может иметь детей.

При этом она отдает свое сердце приезжему начальнику по фамилии Дементьев. Мужчина также отвечает ей взаимностью. Однако их история остается с открытым финалом, так как девушка предпочитает сбежать от возлюбленного в другой город, не оставив адреса. Она не хочет, чтобы любимый мужчина платил за грехи ее молодости.

Трагедия Светланы Дружининой

В личной жизни актриса много лет счастлива с оператором Анатолией Мукасеем. Их союз считается идеальным. Однако советской звезде пришлось пережить немало. В счастливом браке у супругов появилось двое сыновей — Анатолий и Михаил. О Михаиле много информации. Он закончил ВГИК и счастливо женат на волейболистке Екатерине Гамовой. Пара воспитывает троих детей. Анатолий Мукасей-младший скончался в возрасте 28 лет. Точной информации до сих пор нет, однако актриса Лариса Лужина в одном из интервью заявила, что жизнь юноши оборвалась из-за передозировки запрещенными веществами.

Фото: Кадр из фильма «Девчата»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
