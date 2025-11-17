Меню
В Сети выбрали 100 самых любимых фильмов у женщин: «Сумерки» только на 40-м месте, а какой проект на первом?

17 ноября 2025 13:46
Кадр из фильма «Сумерки»

Подборка получилась очень разношерстной.

Платформа Letterboxd давно заслужила репутацию социальной сети для настоящих киноманов. Ей активно пользуются даже знаменитые актеры и режиссеры.

Недавно сервис опубликовал рейтинг из 100 самых любимых фильмов по версии женщин-пользователей. Для составления списка учитывались только те картины, которые участницы добавили в свой профиль в качестве избранных. И подборка получилась очень разношерстной.

Самые любимые фильмы у женщин

Возглавил рейтинг драматический фильм «Общество мёртвых поэтов». Эта картина рассказывает о жизни учеников элитной школы, где новый преподаватель вдохновляет их на творчество и свободомыслие.

Кадр из фильма «Общество мёртвых поэтов»

Следом расположился романтический мюзикл «Ла-Ла Ленд» — трогательная история о любви актрисы и музыканта, где успех ставит их чувства перед испытанием.

Кадр из фильма «Ла-Ла Ленд»

Замыкает тройку лидеров оскароносная экранизация «Маленькие женщины». Лента Греты Гервиг посвящена взрослению четырех сестер с разными характерами.

Кадр из фильма «Маленькие женщины»

В первую десятку также вошли научно-фантастический «Интерстеллар», психологический триллер «Чёрный лебедь», комедия «Всё везде и сразу» и анимационные хиты «Коралина в Стране Кошмаров» и «Ходячий замок».

Рейтинг самых любимых женских фильмов

Удивительно, но картины, которые традиционно считаются очень «женскими», оказались не в фаворитах пользовательниц Letterboxd. К примеру, «Сумерки» заняли только 40-е место. Зато их обогнали «Крик» (№22), «Убить Билла» (№36) и «Бойцовский клуб» (№24).

А «Дьявол носит Prada» оказался на 47-й строчке, ниже «Гарри Поттера и узника Азкабана» (№38) и «Молчания ягнят» (№41).

В конце списка нашлись места для фильмов «Властелин колец: Братство кольца» (№87) и «Дюна‑2» (№100).

Ранее портал «Киноафиша» писал, что скоро появится сугубо женский «Джон Уик».

Фото: Кадры из фильмов «Сумерки» (2008), «Общество мёртвых поэтов» (1989), «Маленькие женщины» (2019), «Ла-Ла Ленд» (2016)
Светлана Левкина
