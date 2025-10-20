«Повестка изо всех щелей»: у нас появится сугубо женский «Джон Уик», и речь не о провальной «Балерине»

Голливуд снова берется спасать жанр, который уже тонет. Студия 20th Century запустила в производство новый экшен Painter от Дерека Колстада — того самого, кто подарил миру «Джона Уика».

Главную роль сыграет Эмбер Мидфандер, звезда «Добычи» во вселенной «Хищника», а компанию ей составит Уолтон Гоггинс. Продюсировать проект взялся сам Джеймс Кэмерон, а режиссерское кресло занял Гарретт Уоррен, постановщик трюков из «Аватара» и «Логана».

Сюжет прост: молодая женщина, выросшая в мире, где выживают сильнейшие, должна отбить похищенного отца у бандитов.

На бумаге все звучит неплохо — пока не вспомнишь «Балерину». Ту самую, что должна была стать «женским Уиком» с Аной де Армас. При бюджете в 90 миллионов она собрала 137, но с учетом маркетинга не отбилась.

И если даже Армас, на пике популярности, не смогла вытащить формулу «сильная героиня мстит», то у куда менее «хайповой» Мидфандер шансы откровенно призрачные, уверены поклонники франшизы в комментариях.

«Гоггинс шикарен, но “женский экшен” — сразу дроп. Если даже “Балерина” не втащила, то никто не втащит. Повестка изо всех щелей, хватит уже сильных и независимых».

«”Марвелы”, “Фуриоса”, “Рыжая Соня”, “Балерина”, “Пустоши” с Йовович — один провал за другим. Сколько еще нужно, чтобы поняли: женский экшен не продается?»

А ведь жанр, по сути, и правда в тупике. Там, где раньше были кровь, пот и стиль «Уика», теперь — обязательные чек-листы по инклюзивности и борьбе за репрезентацию.

Возможно, «Painter» сумеет удивить, если поставит на хореографию, а не лозунги. Но пока выглядит так, будто Голливуд снова пытается воскресить труп, который не спасти никаким камео Киану Ривза.

