Сценарий – отвратный, Ума Турман – не человек: Стивен Кинг возненавидел «Убить Билла» с первого же просмотра

19 октября 2025 09:25
Стивен Кинг, кадр из фильма «Убить Билла» (2003)

Писатель уверен: в фильме нет почти ничего, кроме самолюбования Тарантино.

В 2003 году Квентин Тарантино выпустил один из своих самых дерзких и стильных фильмов — «Убить Билла». На экране сверкали катаны, визжали синтезаторы, летали головы, а Ума Турман рубила врагов с холодной решимостью богини мести. Но Стивена Кинга все это совсем не впечатлило, а даже наоборот.

В своей рецензии для Entertainment Weekly Кинг не ходил вокруг да около. Его вердикт был коротким и уничижительным — «dully full of itself», то есть: скучный, самодовольный, самовлюблённый.

Что же не так с фильмом, где дерутся японки в школьной форме, а фонтан крови бьёт выше потолка?

Ключевая претензия Кинга — в сценарии.

Кадр из фильма «Убить Билла» (2003)

«Ума Турман старается, и она — лучшее, что есть в фильме, но в итоге ей достаётся роль ярлыка, а не человека: она — спаси нас Бог — просто Невеста».

Мол, никакой глубины, сплошной образ, театральная поза без души. Женщина как бренд, не как личность. Ни мотива, ни внутреннего конфликта — лишь набор эффектных приёмов и гримас.

Короля ужасов также утомило «самоцитирование и киношные шутки», якобы заставляющие зритель греться у «костра тщеславия Тарантино».

Автор «Сияния» видит в «Убить Билла» не дерзкое высказывание, а нарциссизм на киноплёнке, шоу, где режиссёр обмазывается любимыми приёмами без оглядки на зрителя.

Интересно, что именно этот «костёр тщеславия» так радостно хвалили другие критики. Тот же Эберт говорил, что Тарантино «блестяще владеет техникой», а A.O. Скотт признавался, что страсть фильма «завораживает и, странно говорить, вызывает симпатию».

Кадр из фильма «Убить Билла» (2003)

Но у Кинга аллергия на пустую форму. Его злит, когда стиль побеждает содержание. И пусть «Убить Билла» — шедевр визуального языка, он не простил фильму ни позёрства, ни того, как сценарий обращается с женщиной в центре сюжета.

Справедливо ли это? Спорно. Но точно — очень по-Кинговски.

Ранее мы писали: «Забористая дичь, жду!»: новый трейлер «Бегущего человека» по Кингу разделил зрителей — от восторга до фейспалма

Фото: Кадр из фильма «Убить Билла» (2003), Legion-Media
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
