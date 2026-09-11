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В Сеть слили финал и сцены после титров новых «Мстителей»: без трагической смерти под рыдания зрителей снова не обойдется

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Мстители: Доктор Дум»

Один из героев станет жертвой Дума.

Премьера «Мстителей: Доктор Дум» состоится только в декабре, но ждать выхода фильма спокойно, похоже, не получится. Чем ближе релиз, тем активнее обсуждают возможные сюжетные повороты, а теперь в Сети появились слухи, которые якобы раскрывают не только финал, но и содержание сцены после титров. Они появились после тестового показа фильма.

Финал

По имеющимся слухам, решающее сражение развернётся в Латверии. Именно туда должны прибыть персонажи из разных вселенных, чтобы дать отпор армии Думботов, созданной Думом. Среди участников битвы якобы окажется Дэдпул со своей командой. В неё войдут Человек-паук в исполнении Тома Холланда и Капитан Марвел.

Сам Доктор Дум тоже не останется без поддержки. Предполагается, что на его стороне выступят несколько союзников, среди которых окажется одна из версий Халка.

При этом события финала будут иметь крайне серьёзные последствия для мультивселенной. Согласно утечке, история закончится её разрушением, но прежде зрителей ждёт гибель одного из важных персонажей. Дум без колебаний убьёт Баки Барнса.

Сцены после титров

У фильма якобы будет сразу две сцены после финальных титров. Первая покажет Росомаху и Человека-паука Тоби Магуайра. Оба персонажа переживут создание Мира битв и при этом не потеряют воспоминания о событиях, произошедших до его появления.

Во второй сцене появится Алая Ведьма. Вместе с ней зрителям покажут ещё нескольких персонажей, однако их личности пока не раскрываются.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадр из фильма «Мстители: Доктор Дум» (2026)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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