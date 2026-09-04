В Collider выбрали 5 фантастических сериалов, идеальных до самого конца: абсолютный №1 — аниме

Хороший научно-фантастический сериал способен поднять вопросы о природе человека, искусственном интеллекте, устройстве общества и будущем цивилизации. Многие проекты пытаются удивить масштабом, но лишь единицы действительно оставляют след и продолжают интересовать зрителей спустя годы.

Именно такие ленты попали в подборку Collider — 5 научно-фантастических сериалов, которым удалось превратить смелые задумки в идеальные увлекательные истории.

Открывает подборку «Стальной алхимик: Братство» — аниме, которое часто недооценивают из-за жанровых стереотипов. Однако сериал давно доказал, что анимация может рассказывать сложные истории не хуже игрового кино: здесь есть масштабный сюжет, яркие битвы и хорошо раскрытые персонажи.

Следом в списке находится «Андор» — проект по вселенной «Звёздных войн», который авторы рейтинга считают одним из лучших за всю историю франшизы. Сериал выделяется продуманным сценарием, высоким уровнем постановки и серьезным подходом к темам политики, свободы и сопротивления.

В рейтинг также попало «Разделение» от Apple TV+. Сериал объединяет сразу несколько направлений: это и необычная сатира на корпоративную культуру, и психологический триллер, и история с элементами сюрреализма.

Не забыли авторы и про «Светлячок» — сериал, который со временем получил статус культового. Его успех строится на харизматичных героях, удачном актерском составе, оригинальной атмосфере, динамичном сюжете и острых диалогах. Главным разочарованием для поклонников остается только одно — проект завершился слишком рано.

Еще одним участником списка стал «Двойник» с Джеем К. Симмонсом. Этот сериал необычно сочетает шпионскую историю и научную фантастику. По сюжету обычный сотрудник случайно узнает о существовании параллельного мира и выясняет, что его организация занимается защитой переходов между разными реальностями.

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