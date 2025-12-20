В чем встречать Год Лошади: 5 знаковых красных платьев из кино, незаменимых для праздника

Каждый из этих нарядов подходит под свой формат вечера.

Впереди 2026 год, чьей хозяйкой станет Красная Огненная Лошадь. Этот полный силы восточный символ обещает время стремительного движения и новых профессиональных побед.

Чтобы заручиться её благосклонностью, стоит встретить праздник в гармонии с её стихией. Важную роль здесь играет правильный наряд.

Главный цвет года — страстный и энергичный красный. Идеальным выбором для создания образа станет именно красное платье. К счастью, нам есть у кого вдохновляться: кинематограф подарил множество блистательных примеров, которые можно смело взять на заметку девушкам.

«Красотка»

Эталоном образа стало красное платье Вивьен Уорд из фильма «Красотка». Роскошный наряд, дополненный бриллиантами, выглядел как воплощение самой заветной мечты.

Появление этого алого шедевра на экране – заслуга упрямства художницы по костюмам. Режиссёр Гэрри Маршалл был против, считая, что цвет не сочетается с рыжими волосами Джулии Робертс.

Но Мэрилин Вэнс настояла на своём. Она перебрала с актрисой десятки оттенков красного при разном свете, чтобы найти идеальный.

Споры возникли и о фасоне: Маршалл хотел пышный бальный наряд, а Вэнс видела его более сдержанным. И вновь её видение победило.

В итоге платье вошло в историю кинематографа. Его смелый крой и цвет делают его актуальным и сегодня – такой наряд без сомнений станет главным на любой новогодней вечеринке.

«Иван Васильевич меняет профессию»

«Взрыв» оранжево-красного цвета в советскую моду вошёл прямо с берега Ялты из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Наталья Селезнёва в том самом коротком платье задала тренд.

После выхода фильма женщины стремились повторить этот эффектный образ, заказывая похожие наряды в ателье. Автором легендарного платья, как и других ярких костюмов героини, был молодой тогда модельер Вячеслав Зайцев.

Сегодня такой праздничный силуэт идеально подойдёт для домашнего празднования Нового года.

«Джентльмены предпочитают блондинок»

В фильме «Джентльмены предпочитают блондинок» Мэрилин Монро предстала в нескольких незабываемых образах. Среди них особенно ярким стало то самое платье огненно-красного цвета, в котором она блистала вместе с Джейн Расселл.

Его создал для звезды модельер Уильям Травилла. Наряд стал настоящим вызовом для своего времени. Чтобы смягчить слишком откровенный вырез, пришлось пойти на хитрость: область декольте закрыли специальной тканью телесного цвета. А вот эффектный разрез на юбке остался подлинным и очень смелым.

Этот ослепительный образ идеально подходит для того, чтобы стать королевой новогодней ночи в баре или ресторане.

«Бременские музыканты»

В мире советского кино есть и еще одно особенное красное платье — то самое мини, в котором Принцесса убежала из дворца с Трубадуром в «Бременских музыкантах». Этот лаконичный и дерзкий силуэт — не просто красивая деталь. Он стал модной отсылкой к знаменитой Джейн Биркин. А ещё точно такое же платье в жизни носила супруга поэта Юрия Энтина, автора всех песен мультфильма.

Сегодня этот простой и удобный фасон выглядит очень современно. Он станет идеальным выбором для уютной и весёлой домашней новогодней ночи.

«Москва слезам не верит»

В фильме «Москва слезам не верит» героиня Ирины Муравьёвой Людмила точно знает, как произвести впечатление. Она ищет наряды, чтобы покорить столичных кавалеров. Среди её ярких образов особенно выделяется алое платье, в котором она встречает гостей на вечеринке.

Изображая из себя «профессорскую дочь», Людмила в этом наряде выглядит куда эффектнее своей скромной «сестры» Кати. Образ помог ей завоевать внимание хоккеиста, хоть и не принёс счастья. Зато и сейчас платье смотрится актуально и торжественно и подойдет для праздника.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что зрители выяснили, откуда у Калугиной гардероб модницы 70-х.