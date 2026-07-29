В Британии посмотрели культовый фильм Гайдая и вынесли вердикт: «Как всё это нелепо и глупо»

При этом, критик признался, что все же получил удовольствие от ленты.

Зарубежные зрители редко жалуют советское кино. Слишком другой юмор, иная логика, непривычный ритм. Но иногда даже скептики сдаются — и фильм, который вроде бы и не должен был получить успех за пределами страны, вдруг находит отклик.

С «Бриллиантовой рукой» именно так и произошло, пишет автор Дзен-канала Александр Седов. Один из британских критиков хоть и унизительно назвал комедию Гайдая «глупой», но признался: она ему всё равно понравилась.

Мнение критика

Для лондонского критика Майкла Брука «Бриллиантовая рука» работает именно за счёт своего абсурда — настолько интенсивного, что он становится понятным вне языковых границ. Брук признался, что многие диалоги и идиомы остались для него загадкой, однако театральность, преувеличенность и «визуальная эксцентрика» фильма оказались убедительнее слов.

Особое внимание он уделил эпизодам, которые назвал почти сюрреалистическими: сцена, где гипсовая рука нападает на героя, или видение персонажа, идущего по воде.

«Когда я смирился с тем, как всё это нелепо и глупо, я начал по-настоящему получать удовольствие», — говорит Брук.

Предметы быта

Особую ценность для Майкла Брука представила не только комедийная сторона фильма, но и его документальная составляющая. Как он отметил в рецензии, «Бриллиантовая рука» непреднамеренно, но довольно точно сохранила черты позднесоветского времени — вплоть до повседневных привычек и настроений.

«Жена Семёна, обрадованная его возвращением, сразу спрашивает, удалось ли ему увидеть Софи Лорен и попробовать Кока-Колу», — заметил критик, подчёркивая, что за этой шуткой скрывается подлинный интерес к западной культуре, характерный для того времени у советских людей.

Восхитила британца и Нонна Мордюкова. По словам Брука, она напомнила ему британскую актрису Патрисию Рутледж из ситкома «Показывая классы». Варвара Сергеевна Плющ, по его мнению, стала олицетворением настороженного отношения ко всему иностранному, которое было распространено в советском обществе в те годы.

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