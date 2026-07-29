Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи В Британии посмотрели культовый фильм Гайдая и вынесли вердикт: «Как всё это нелепо и глупо»

В Британии посмотрели культовый фильм Гайдая и вынесли вердикт: «Как всё это нелепо и глупо»

29 июля 2026 20:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Бриллиантовая рука» (1969)

При этом, критик признался, что все же получил удовольствие от ленты.

Зарубежные зрители редко жалуют советское кино. Слишком другой юмор, иная логика, непривычный ритм. Но иногда даже скептики сдаются — и фильм, который вроде бы и не должен был получить успех за пределами страны, вдруг находит отклик.

С «Бриллиантовой рукой» именно так и произошло, пишет автор Дзен-канала Александр Седов. Один из британских критиков хоть и унизительно назвал комедию Гайдая «глупой», но признался: она ему всё равно понравилась.

Мнение критика

Для лондонского критика Майкла Брука «Бриллиантовая рука» работает именно за счёт своего абсурда — настолько интенсивного, что он становится понятным вне языковых границ. Брук признался, что многие диалоги и идиомы остались для него загадкой, однако театральность, преувеличенность и «визуальная эксцентрика» фильма оказались убедительнее слов.

Особое внимание он уделил эпизодам, которые назвал почти сюрреалистическими: сцена, где гипсовая рука нападает на героя, или видение персонажа, идущего по воде.

«Когда я смирился с тем, как всё это нелепо и глупо, я начал по-настоящему получать удовольствие», — говорит Брук.

Кадр из фильма «Бриллиантовая рука» (1969)

Предметы быта

Особую ценность для Майкла Брука представила не только комедийная сторона фильма, но и его документальная составляющая. Как он отметил в рецензии, «Бриллиантовая рука» непреднамеренно, но довольно точно сохранила черты позднесоветского времени — вплоть до повседневных привычек и настроений.

«Жена Семёна, обрадованная его возвращением, сразу спрашивает, удалось ли ему увидеть Софи Лорен и попробовать Кока-Колу», — заметил критик, подчёркивая, что за этой шуткой скрывается подлинный интерес к западной культуре, характерный для того времени у советских людей.

Восхитила британца и Нонна Мордюкова. По словам Брука, она напомнила ему британскую актрису Патрисию Рутледж из ситкома «Показывая классы». Варвара Сергеевна Плющ, по его мнению, стала олицетворением настороженного отношения ко всему иностранному, которое было распространено в советском обществе в те годы.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 крутых сериалов Apple TV+, которые заставят вас отменить подписку на Netflix.

Фото: Кадры из фильма «Бриллиантовая рука» (1969)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
Никаких кастрюль, кипятка и стерилизации: малосольные помидоры готовлю в обычном пакете всего за 60 минут Никаких кастрюль, кипятка и стерилизации: малосольные помидоры готовлю в обычном пакете всего за 60 минут Читать дальше 30 июля 2026
Только в этом сериале Устюгов блистал на все 8,5 — и это точно не «Ментовские войны» и даже не «Константинополь» Только в этом сериале Устюгов блистал на все 8,5 — и это точно не «Ментовские войны» и даже не «Константинополь» Читать дальше 30 июля 2026
Сломала всю голову уже на втором вопросе: а вы назовете 6 советских хитов только по актерскому составу? (тест) Сломала всю голову уже на втором вопросе: а вы назовете 6 советских хитов только по актерскому составу? (тест) Читать дальше 30 июля 2026
«Лучший фильм о лётчиках»: в 2026 году вышел конкурент легендарному «В бой идут одни "старики"» «Лучший фильм о лётчиках»: в 2026 году вышел конкурент легендарному «В бой идут одни "старики"» Читать дальше 29 июля 2026
Только 1 человек из 3 проходит этот тест по советскому кино без ошибок: проверьте себя на заковыристых вопросах Только 1 человек из 3 проходит этот тест по советскому кино без ошибок: проверьте себя на заковыристых вопросах Читать дальше 27 июля 2026
Только тот, кто пропадает на грядках, сможет узнать фильмы СССР по кадру с дачей: сложный тест из 6 вопросов Только тот, кто пропадает на грядках, сможет узнать фильмы СССР по кадру с дачей: сложный тест из 6 вопросов Читать дальше 30 июля 2026
Оборвали на самом интересном: почему на «России-1» закрыли «Историю его служанки» и где увидеть продолжение? Оборвали на самом интересном: почему на «России-1» закрыли «Историю его служанки» и где увидеть продолжение? Читать дальше 30 июля 2026
96 баллов по индексу страха из 100: ученые выбрали самый жуткий фильм ужасов— за 14 лет ничего лучше не сняли 96 баллов по индексу страха из 100: ученые выбрали самый жуткий фильм ужасов— за 14 лет ничего лучше не сняли Читать дальше 29 июля 2026
«"Игра престолов" в космосе»: этот сериал с рейтингом 8,5 не зря сравнивают с хитом HBO «"Игра престолов" в космосе»: этот сериал с рейтингом 8,5 не зря сравнивают с хитом HBO Читать дальше 29 июля 2026
В аниме Миядзаки полно отсылок к русским сказкам, которые годами игнорируют: а вы замечали эти детали? В аниме Миядзаки полно отсылок к русским сказкам, которые годами игнорируют: а вы замечали эти детали? Читать дальше 29 июля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше