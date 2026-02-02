В 2026 году выйдет сразу 4 российских экранизации: «Вегетацию» уже ждут с нетерпением, а что с остальными?

Кинематограф в этом году пошел на риски.

Есть особое чувство, когда узнаёшь, что знакомые книги вот-вот станут фильмами или сериалами. Немного тревожно, немного любопытно и всегда с вопросом: получится ли? Российские экранизации редко воспринимаются без скепсиса, но 2026 год неожиданно выглядит многообещающе. И не из-за громких имён, а благодаря тем темам, за которые берутся авторы.

«Королевство кривых зеркал»

Новая версия классической истории неожиданно звучит тревожно современно. Зеркала здесь — уже не просто волшебный атрибут, а метафора искажённой реальности, в которой хочется жить, не задавая лишних вопросов. Если фильм не уйдёт в прямолинейную мораль, может получиться точное и неприятно узнаваемое высказывание о нашем времени.

«К себе нежно»

Экранизация книги Ольги Примаченко выглядит закономерной. История о выгорании, усталости и попытке услышать себя сегодня звучит особенно остро. Здесь многое будет зависеть от интонации: получится ли сохранить честность и не превратить сложный внутренний путь в глянцевую мотивацию.

«Вегетация»

Проект по роману Алексея Иванова — один из самых рискованных. Урал будущего, живой лес и ощущение, что человек окончательно утратил контроль. «Вегетация» — это не развлекательная фантастика, а мрачная история о границах человеческого вмешательства и цене прогресса.

«Трудно быть богом»

Возвращение Стругацких — всегда испытание. Этот сериал вряд ли станет массовым, но именно в этом его ценность. История о бессилии, моральном выборе и невозможности остаться в стороне по-прежнему звучит пугающе актуально.

2026 год обещает экранизации, которые хочется не просто посмотреть, а обсудить. А это, пожалуй, главный признак того, что разговор с зрителем всё-таки состоится.

